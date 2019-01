Dan Barna: "Alegerile europarlamentare, test de confirmare pentru o Românie europeană"

Alegerile europarlamentare vor fi un test pe care cetățenii români îl vor da în acest an pentru a confirma susținerea lor pentru o Românie europeană, a declarat președintele USR, Dan Barna, la finalul unei întrevederi avute cu ambasadorul francez în țara noastră, Michele Ramis, și ministrul pentru Afaceri Europene din Franța, Nathalie Loiseau.„A fost o discuție în care am constatat, o dată în plus, interesul, preocuparea și susținerea Franței pentru valorile europene reale și pentru necesitatea ca România să rămână un membru responsabil și democratic al familiei europene. Alegerile europarlamentare vor fi un test pe care cetățenii români îl vor da în acest an pentru a confirma susținerea lor pentru o Românie europeană”, a declarat Dan Barna, conform unui comunicat al USR.