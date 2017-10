Dacian Cioloș și-a înregistrat oficial asociația

Fostul premier Dacian Cioloș a înregistrat, oficial, Asociația „Platforma România 100”. Organizația neguvernamentală îi are ca fondatori și pe foștii miniștri Vlad Voiculescu, Dragoș Pîslaru și pe Alin Mituța, fostul director de cabinet al lui Dacian Cioloș.Asociația are ca obiectiv participarea activă la viața publică, prin promovarea principiilor Platformei România 100. Mai exact, organizația militează pentru o Românie fără corupție și o clasă politică responsabilă.Dacian Cioloș este președintele comitetului director al noii asociații. Vlad Voiculescu și Dragoș Pîslaru sunt vicepreședinți, iar Alin Mituța este director executiv, potrivit datelor înregistrate la tribunal, relatează România liberă.Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, joi, într-un interviu la RFI, că organizația neguvernamentală pe care o va lansa alături de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia în calcul „foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o mișcare politică sau un partid politic”.Fostul premier a vorbit despre obiectivele organizației neguvernamentale pe care o va lansa: „E o organizație neguvernamentală cu obiective politice, în măsura în care politică înseamnă să fi preocupat de viața cetății, de ceea ce se întâmplă în societate. Aș vrea în primul rând și am vrea în primul rând, pentru că vor fi parte a acestei asociații, în momentul în care o vom lansa, mai mulți dintre membrii fostului Guvern, la nivele diferite, aș vrea să continuăm să lucrăm pe anumite proiecte pe care le-am început cât am fost la guvernare și care nouă ni se par importante ca ele să fie implementate și în domeniul economic, și în domeniul social, în domeniul educației, în domeniul sănătății și așa mai departe”.