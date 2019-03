Dacian Cioloș: "PLUS a depus denunț împotriva ministrului Justiției"

PLUS a depus, ieri, un denunț împotriva Ministerului Justiției și a ministrului Tudorel Toader pentru fals în declarații și obstrucționarea instanței în legătură cu modificarea Codurilor penale.„În urmă cu câteva săptămâni, când deja circula în media și în spațiul public zvonul că Ministerul Justiției s-ar putea să propună modificarea Codurilor penale, am inițiat în instanță un litigiu pentru a obliga Ministerul Justiției să publice documente pregătitoare pentru o astfel de modificare a legii prin ordonanță de urgență, există această procedură. Pe 21 martie am primit, instanța a primit un răspuns clar din partea Ministerului Justiției că nu există astfel de demersuri de modificare a Codului penal. Deci, instanța a cerut Ministerului Justiției și Ministerul Justiției a răspuns că nu există astfel de demersuri. Pe 22 martie dimineața, în timp ce reprezentantul Ministerului Justiției susținea acest punct de vedere că ministerul nu intenționează să modifice Codul penal prin ordonanță de urgență, că nu există astfel de documente pregătitoare, Ministerul Justiției publica deja propunerile de OUG pentru modificarea Codurilor penale. Deci, e clar că cineva a mințit din Ministerul Justiției și a indus în eroare instanța“, a declarat, ieri, la Digi24, Dacian Cioloș, într-o conferință de presă comună cu președintele USR, Dan Barna.El a adăugat că reprezentanții PLUS au făcut un denunț la Parchet împotriva Ministerului Justiției și a ministrului de resort pe motiv că au mințit în legătură cu pregătirea documentelor privind modificarea codurilor penale.