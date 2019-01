Dacian Cioloş, pe listele PLUS pentru alegerile europarlamentare

Dacian Cioloș, pe listele PLUS pentru alegerile europarlamentare

În competiția internă s-au înscris 186 de candidați.Potrivit unui comunicat al PLUS, candidaturile vor fi analizate din punct de vedere procedural, iar pe 12 ianuarie vor fi anunțați competitorii eligibili.Dacian Cioloș și-a argumentat decizia de a candida la europarlamentare pe experiența îndelungată pe care o are în instituțiile europene și pe faptul că a înțeles cum funcționează UE."Nu sunt singurul român cu o astfel de experiență, dar sunt unul dintre cei care pot folosi această experiență la cel mai înalt nivel", a declarat Cioloș.Între 12 și 15 ianuarie, membrii partidului vor vota candidații preferați printr-un sistem online securizat, fiecare putând să acorde câte un vot pentru cinci candidați. În baza numărului de voturi vor fi aleși primii 43 de candidați, care se vor regăsi în lista pentru alegerile europarlamentare ale PLUS, urmând ca Biroul Național să înainteze Consiliului Național spre validare lista finală de candidați la alegerile europene, precizează sursa citată.