Dacian Cioloş: "Luăm în calcul foarte serios inclusiv un proiect politic nou"

Dacian Cioloș: "Luăm în calcul foarte serios inclusiv un proiect politic nou"

Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, ieri, că organizația nonguvernamentală pe care o va lansa este una cu obiective politice, adăugând că vor fi continuate unele dintre proiectele echipei cu care a fost la guvernare și că este luat în calcul inclusiv un proiect politic nou, o mișcare politică sau un partid politic.„E o organizație neguvernamentală cu obiective politice, în măsura în care politica înseamnă să fii preocupat de viața cetății, de ceea ce se întâmplă în societate. Pentru că vor fi parte a acestei asociații, în momentul în care o vom lansa, mai mulți dintre membrii fostului Guvern, la nivele diferite, am vrea, în primul rând, să continuăm să lucrăm pe anumite proiecte pe care le-am început cât am fost la guvernare și care nouă ni se pare important să fie implementate și în domeniul economic și în domeniul social, în domeniul educației, în domeniul sănătății și așa mai departe”, a spus Dacian Cioloș.În plus, el a menționat că își dorește în continuare o colaborare deschisă cu PNL și USR.Mai mult, potrivit fostului premier, organizația pe care o va lansa va veni cu proiecte care pot face obiectul unor propuneri legislative în Parlament, prin intermediul partidelor parlamentare, dar și cu propuneri de proiecte care pot fi implementate în colaborare directă cu mediul de afaceri, cu alte organizații neguvernamentale care lucrează pe anumite domenii și care au nevoie de această expertiză.„Luăm în calcul foarte serios inclusiv un proiect politic nou, deci un proiect politic, o mișcare politică sau un partid politic. Indiferent de opțiunea pe care o vom avea, obiectivul nostru este să putem contribui la un proiect politic credibil sau o alternativă politică credibilă pentru viitoarele alegeri, dar care să nu aștepte viitoarele alegeri, pentru a veni cu anumite propuneri care să poată să fie implementate până atunci”, a afirmat Cioloș.