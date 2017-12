Dacian Cioloş îşi face partid: "Nu vom acționa împotriva celor cu același ADN"

Dacian Cioloș își face partid: "Nu vom acționa împotriva celor cu același ADN"

Președintele „Platformei România 100”, fostul premier Dacian Cioloș, a anunțat, ieri, că din „Platforma România 100” se va desprinde un partid politic, care va fi prezentat în următoarele luni și care va fi deschis la colaborare cu Opoziția.El a făcut aceste declarații la întâlnirea comunității România 100, care s-a desfășurat la un hotel din București. La eveniment au participat membri activi ai comunităților tematice, personalități publice și reprezentanți ai organizațiilor civice partenere, iar discuțiile au fost transmise, în direct, pe Facebook.„Din Platforma România 100 se va desprinde un partid politic. Fără nicio îndoială. E clar că și noi, cel puțin cei care am fondat Platforma România 100, suntem hotărâți să facem lucrul acesta. Trebuie să fie un proces natural, și nu unul forțat. Da, se va desprinde un partid politic din Platforma România 100, dar care are nevoie de o fundație solidă, o fundație de principii, de idei, valori și are nevoie, mai mult decât atât, de o viziune și de programe și chiar de proiecte. E important să arătăm oamenilor nu doar o viziune și o ideologie, e nevoie să arătăm în ce se traduce ideologia sau în ce se traduc acele valori, principii, etică, morală care pot să contureze la un moment dat și ideologia”, a spus Cioloș.În timpul discursului, Dacian Cioloș a explicat că înființarea unui partid nu este un obiectiv în sine al Platformei România 100 și a subliniat că un astfel de proiect trebuie să fie rezultatul unei implicări efective.„Lucrăm la acest partid, lunile următoare vom fi în măsură să îl prezentăm. Nu e o lansare azi. Există riscul ca acest proiect să ducă la fărâmițarea opoziției. Ne-am gândit și la asta, mi se pare ca o responsabilitate pe care nu am cum să nu o asum ca din această platformă să se desprindă un partid. Un partid care nu va acționa împotriva celor cu același ADN, cu care împărtășim valori și principii comune. Vom fi deschiși colaborării cu cei cu care putem lucra. Nu avem de gând să ne batem cu cei alături de care trebuie să acționăm în perioada următoare”, a mai spus Cioloș.El a mai susținut că obiectivul pe care îl au cei din Platforma România 100 este de a contribui la o schimbare, la un proces, la o schimbare care să fie firească, naturală și să pornească din voința oamenilor care sunt gata să contribuie la asta.„E important ca această schimbare să nu se facă cu oameni așteptând pe margine și cu alții câțiva - trei, cinci, șapte, zece, cincisprezece, câți or fi într-un partid sau în mișcările civice - să acționeze, să joace pe teren”, a declarat Dacian Cioloș.În plus, fostul premier a mai spus că noua formațiune politică trebuie să fie pregătită pentru viitoarele alegeri, indiferent când vor avea loc acestea.