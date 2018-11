Dacian Cioloș: Îi aștept pe cei din PNL să ni se alăture

Fostul premier Dacian Cioloș, președinte fondator al Mișcării România Împreună, subli-niază că toți membrii partidelor din România trebuie să știe că, dacă nu vor face reforma de care este nevoie în propriul partid, ea va fi făcută chiar de electorat, la vot.Într-o postare publicată, pe Facebook, Cioloș declară că Mișcarea România Împreună este deschisă unei colaborări cu PNL, așa cum este și cu USR.„Aș vrea să clarific pe cât posibil mica furtună iscată, zilele trecute, într-un pahar cu apă, după referirile mele la prietenii din PNL. Trebuie să recunosc faptul că anul 2020 îmi provoacă unele temeri. Este evident că PSD nu poate fi înlăturat altfel decât printr-o largă coaliție, dar în același timp nu putem ignora lecțiile primite de la ce au însemnat CDR și Alianța DA. Multă speranță și multă bucurie s-au transformat în dezamăgire și într-un ajutor nesperat pentru PSD. Noi, societatea românească, nu am fost în stare să ne opunem cu succes modelului politic promovat de acest partid care a capturat toate straturile economice și sociale. Din această perspectivă, mă îngrijorează 2020. Dacă vom face o alianță politică slabă sau fragilă, prin care nu vom fi în stare să schimbăm fundamental societatea și să oferim un model viabil de dezvoltare durabilă, vom înregistra un eșec de priorități”, a scris Dacian Cioloș.El precizează că din această perspectivă ar dori să fie citite gândurile sale despre PNL.„E un moment de îngrijorare profundă, pentru că îmi dau seama că suntem încă foarte departe de soluția de care avem nevoie. Cu toții am greșit uneori sau nu ne-am ridicat mereu la așteptările celor care ne susțin sau ne votează. Replicile pe care le-am primit, pe alocuri descalificante pentru cei care le-au dat, îmi confirmă îngrijorarea. Motiv pentru care nu doresc să alimentez această polemică. Nu sunt eu cel care trebuie să reformeze PNL. Nu am putut și nici nu era misiunea mea în 2016, așa cum nu este nici astăzi. Este misiunea oamenilor cinstiți și onești din PNL. Sunt mulți și îi asigur de toată prețuirea mea. Dar toți membrii partidelor din România trebuie să știe că, dacă nu vor face reforma de care este nevoie în propriul partid, ea va fi făcută chiar de electorat, la vot. Și sunt convins că au suficiente date ca să înțeleagă ce spun”, a mai spus Dacian Cioloș.