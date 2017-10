Dacian Cioloş, desemnat de preşedintele Iohannis pentru funcţia de premier

Dacian Cioloș, desemnat de președintele Iohannis pentru funcția de premier

La o săptămână după demisia Guvernului Ponta și două runde de consultări cu partidele și formațiunile politice, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat, ieri, că îl desemnează pentru funcția de premier pe fostul comisar european pentru Agricultură, Dacian Cioloș.„Am terminat astăzi (n.r. - ieri) a doua rundă de consultări cu partidele politice și am ajuns la câteva concluzii importante. Mi-am format o opinie și o prezint acum. După părerea mea, în această etapă, pentru a rezolva problema guvernării, este nevoie de un prim-ministru independent sau tehnocrat, o persoană curată, care să nu fi fost implicată în scandaluri, o persoană integră. Este nevoie să fie promovați miniștri performanți. Este nevoie de partide fără corupți, este nevoie ca partidele să facă curățenie în interior și să nu promoveze persoane suspectate de corupție. Avem nevoie de întărirea statului de drept, este nevoie de deschiderea competiției politice. Nu putem să așteptăm o revigorare a clasei politice doar din interiorul partidelor. Partidele au înțeles care este miza și că este nevoie să găsim împreună o soluție. Această soluție o văd eu într-un guvern tehnocrat. Am convingerea că este calea corectă în următorul an, până la alegerile parlamentare. Ținând cont de toate astea, îl desemnez pe Dacian Cioloș drept premier”, a declarat președintele Klaus Iohannis.Ulterior, Dacian Cioloș a spus că își dorește o echipă care să fie deschisă spre societate, urmând ca, zilele următoare, să prezinte oamenii cu care va lucra în noul Guvern.„Doresc să-i asigur pe toți că voi face tot ce-mi stă în putință pentru a mă ridica la încrederea care mi-a fost acordată. Guvernul trebuie să asigure puntea de legătură în societate. Guvernul trebuie să aibă urechea aplecată către idei. Acest Guvern trebuie să aibă maturitatea să lucreze cu Parlamentul. Am intenția să deschid Guvernul spre societate, să ascultăm și să pregătim decizii împreună. Voi lucra îndeaproape cu Parlamentul pentru a progresa împreună. În următoarele zile, îmi voi concentra eforturile pentru a face o echipă cu care să mă duc în fața Parlamentului. Îmi voi concentra atenția și energia pentru a-mi forma echipa atât din punct de vedere al persoanelor, cât și al conceptului de program de guvernare”, a spus Dacian Cioloș.v v vReacțiile PSD nu au întârziat să apară, liderul partidului, Liviu Dragnea, dând de înțeles că persoana desemnată de ei ca premier, respectiv, Liviu Voinea, ar fi fost mai competentă.„Am constatat că propunerea noastră n-a fost acceptată. Am înțeles că domnul Cioloș dorește un Guvern din oameni neafiliați politic, în zilele următoare vedem cu ce echipă vine în Parlament, apoi, când vom afla, vom avea o poziție politică. Noi suntem deschiși la dialog cu toată lumea. Am fost singurul partid care a făcut o propunere concretă, cu nume și prenume, pentru că am avut o guvernare foarte bună. Suntem deschiși, numai că suntem foarte curioși și atenți la ce va prezenta domnul Cioloș”, a declarat pre-ședintele PSD, Liviu Dragnea.În altă ordine de idei, conform procedurii, după ce Dacian Cioloș își va pregăti echipa de miniștri cu care vrea să guverneze, va trebui să se prezinte în fața Parlamentului pentru a obține votul de încredere.