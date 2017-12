Dacian Cioloş, deplasare la Washington. Care este motivul

Dacian Cioloș, deplasare la Washington. Care este motivul

Fostul premier Dacian Cioloș, fondatorul platformei România 100, se află la Washington, unde a avut o întrevedere informală cu reprezentanții Departamentului de Stat al SUA.Cioloș a precizat, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că a mers la Washington pentru o recepție organizată de Ambasada României.„Am petrecut câteva zile la Washington pentru activități profesionale și am avut plăcerea să fiu de Ziua Națională alături de membri ai comunității românești din SUA, la recepția organizată de Ambasada României. Am profitat de această deplasare pentru a mă întâlni și cu susținătorii Platformei România 100, iar apoi am avut o întrevedere informală la Departamentul de Stat (după semnalul de alarmă pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiției)”, a transmis fostul premier.Săptămâna trecută, Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea față de faptul că Parlamentul României ia în calcul o legislație care ar putea submina lupta anticorupție și ar putea afecta independența sistemului judiciar și cere respingerea propunerilor care slăbesc statul de drept.