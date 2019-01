Dacian Cioloş confirmă: Sora sa este angajată la un serviciu secret

Dacian Cioloș confirmă: Sora sa este angajată la un serviciu secret

După scandalul înființării patidului său de către fiul și sora unui fost securist, Dacian Cioloș confirmă zvonurile în privința propriei familii. Tatăl său a fost angajat al Ministerului de Interne, iar sora sa lucrează pentru Direcția Generală de Protecție Internă, fosta unitate "Doi și-un sfert", serviciul secret al MAI, în județul Sălaj."Da. Dar astea sunt lucruri verificabile. Și nu văd de unde ideea de zvonuri. La fel, dacă cineva vrea mă analizeze pe mine, îl rog să îmi analizeze activitatea, și nu altceva.Să mă judece pentru ceea ce fac eu, pentru ceea ce spun eu și pentru ceea ce reprezint. Altfel, societatea românească nu va ieși din tendința de a arunca suspiciune pe orice proiect care se întremează.E foarte curios! Tatăl meu e decedat de 20 de ani. Eu ocup responsabilități publice de mulți ani. N-a deranjat pe nimeni, nici o clipă, și n-a fost nici o problemă când am obținut rezultate bune la Ministerul Agriculturii sau când am fost nominalizat comisar european și am obținut anumite lucruri pentru România.Atunci n-a deranjat pe nimeni! Acuma se încearcă să se arunce cu noroi, ca să se inducă tot felul de suspiciuni pentru lucruri firești, pentru lucruri normale într-o societate de oameni normali", a declarat Cioloș într-un interviu pentru pressone.ro.