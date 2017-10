Dacian Cioloş: "Balonul de promisiuni PSD-ALDE a început să se găurească"

Dacian Cioloș: "Balonul de promisiuni PSD-ALDE a început să se găurească"

Ştire online publicată Marţi, 03 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul premier Dacian Cioloș susține că balonul de promisiuni al actualei guvernări a început să se găurească și îi transmite premierului Tudose că este cam târziu să astupe găurile cu răfuieli populiste.„Balonul de promisiuni al guvernării PSD-ALDE e sub mare presiune și a început să se găurească. Prețul la carburanți, dobânzile la credite.... E cam târziu, domnule premier Tudose, să mai astupați găurile cu răfuieli populiste cu dușmanii poporului doar-doar or uita românii cine a promis că o să ducă în buzunarul lor creșterea economică. Deocamdată, în buzunarul românilor a ajuns mâna care ia, nu cea care dă... Dar poate nu am văzut noi totul”, a transmis, Dacian Cioloș, pe Facebook.Reamintim că, duminică seară, mai mulți oameni au ieșit în stradă pentru a manifesta împotriva Guvernului. În București, aproximativ 200 de persoane s-au strâns în fața Executivului. Aceștia au strigat că vor o justiție liberă și independentă și oameni competenți la conducerea țării. Și la Timișoara, câteva zeci de persoane s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au ieșit în centrul orașului.