Dacian Cioloș, atac la PNL: "Refuză cu obstinație să se reformeze"

PNL se regăsește în zona clasei politice vechi și refuză cu obstinație să se reformeze, afirmă președintele fondator al Mișcării România Împreună, Dacian Cioloș, care spune că liberalii refuză să vină alături de formațiunea din care fac parte într-un proiect de reformare profundă a societății românești, cu accent pe bunăstare.„Din păcate, o spun cu un mare regret, PNL se regăsește în această zonă a clasei politice vechi și refuză cu obstinație să se reformeze și să vină alături de noi într-un proiect de reformare profundă a societății românești. Un proiect cu accent pe bunăstare. Ei așteaptă să cadă PSD natural și ei să le ia locul. Experiențele din 1996 cu CDR și din 2004 cu Alianța DA ne-au arătat că nu funcționează acest model”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.Potrivit lui Cioloș, liderul acestei clase politice învechite este PSD, „care nu are nicio dorință și nici știința să scoată România din sărăcie”.„Avem o clasă politică veche despre care știm că s-a perindat pe la putere regulat, reușind să facă alianțe care mai de care mai ciudate și mai nepotrivite. Clasa politică la care fac referire nu poate ieși din această logică, iar acești oameni refuză să vadă că România s-a schimbat, că tot contextul european și internațional e diferit și încearcă să păstreze un mod de a face politică în mod defectuos. Le convine captivitatea societății la propriile lor obiective. Sărăcia nu îi deranjează. Ba, dimpotrivă, îi avantajează. Liderul acestei clase politice învechite este PSD, care nu are nicio dorință și nici știința să scoată România din sărăcie. Cu cât are un bazin electoral mai sărac, cu atât PSD-ului îi e mai ușor să le dea acestor oameni câte puțin, cu țârâita, păstrându-i într-o captivitate a sărăciei”, susține Cioloș.Fostul premier afirmă că noua clasă politică crește vertiginos și se dezvoltă în concordanță cu viziunea viitoare a societății. Cioloș a mai spus că Mișcarea România Împreună trece printr-o perioadă efervescentă, în aceste zile lucrându-se la programul politic.„Ne-am fundamentat principiile, ne-am făcut toate calculele și vă promit că vom veni cu un set de măsuri care, odată implementate, pot moderniza România. Dacă vom reuși să convingem electoratul că știm ce avem de făcut și că suntem în stare să punem în aplicare toate măsurile, România de peste cinci ani nu va mai fi cea de acum. Nu veți mai recunoaște starea deplorabilă din prezent. Suntem deciși să oferim acestei țări soarta pe care o merită, să restructurăm profund statul și economia cu un accent total pe eradicarea sărăciei și creșterea antreprenoriatului. Lucrăm sub un stres enorm. Nu cel al câștigării alegerilor, ci cel de după, când ne dorim să aducem societății românești o schimbare totală în bine”, mai susține Dacian Cioloș.