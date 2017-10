Dacian Cioloş: "Am decis să îmi păstrez independenţa politică"

Dacian Cioloș: "Am decis să îmi păstrez independența politică"

Premierul Dacian Cioloș le-a transmis reprezentanților diasporei românești din Germania că își va păstra independența politică până la finalul mandatului de prim-ministru și că nu va candida la alegerile din 2016.„Ne gândim în primul rând să abordăm un mod de guvernare mai transparent, mai apropiat de societate, cu un efort mai mare de a explica ceea ce facem, chiar dacă la început aceste explicații pot să pară stângăcii din afară. E vorba de un efort al unor oameni care nu provin din mediul politic și care nu vor să ia decizii având anumite obiective politice în spate. Tocmai de aceea, și eu am decis să îmi păstrez această inde-pendență până la capătul mandatului și să nu mă prezint la alegerile din 2016, tocmai pentru a-mi păstra credibilitatea că ceea ce vreau să fac ca prim-ministru și ceea ce acest guvern vrea să facă este ceea ce spune”, a spus Cioloș, la o în-tâlnire cu mai mulți reprezentanți ai comunității românești din Germania, reuniți la Ambasada din Berlin. Premierul a mai spus că a dorit să dea un semnal că acest mandat, chiar dacă este limitat la un an de zile, se poate angaja într-un proces de reforme care să poată fi continuate mai apoi de guvernele care vor veni.„Chiar dacă această schimbare nu este sau nu va fi vizibilă imediat, sunt convins că ceea ce vom face în acest an se va resimți inclusiv în modul în care România va fi apreciată în exterior și în UE”, a mai spus prim-ministrul.