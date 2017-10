Dacian Cioloş: "Acest Guvern nu se va atinge de Codul Fiscal"

Dacian Cioloș: "Acest Guvern nu se va atinge de Codul Fiscal"

Premierul Dacian Cioloș a afirmat, ieri, că guvernul pe care îl conduce nu se va atinge de Codul Fiscal, toate măsurile pe această temă urmând să fie luate de viitorul Executiv.„Constat că discuția mea telefonică cu domnul Liviu Dragnea a produs ceva tulburare. Pentru că văd tot felul de interpretări, simt nevoia să limpezesc două aspecte. În cadrul discuției nu am spus că sunt de acord cu propunerea de prorogare pentru un an a unor prevederi din Codul Fiscal. Am zis că o voi analiza, dar că trebuie avute în vedere mai multe aspecte atât legale, cât și de oportunitate. Analiza este limpede: acest Guvern nu se va atinge de Codul Fiscal. Cum este firesc, orice decizie de această amploare poate să fie luată, dacă se va considera necesar, doar de către viitorul guvern, legitimat de o majoritate în Parlament și de rezultatele alegerilor de duminică”, a spus Dacian Cioloș.Precizarea vine în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că i-a adresat lui Cioloș o serie de solicitări în ceea ce privește patru prevederi din Codul Fiscal, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie.„Am făcut solicitările în sensul programului nostru de guvernare prezentat în campania electorală, pe care îl vom urma cu strictețe, și anume legat de cota TVA generală. Noi am spus că vrem și intenționăm să reducem cota TVA de la 20 % la 18%, începând cu 1 ianuarie 2018, pentru că reducerea cu 1% în acest an nu produce efecte. În ceea ce privește acciza la carburanți, suntem în situația în care la nivel mondial prețul petrolului e la un minim istoric, în schimb la pompă prețul în România este cel mai mare, dacă nu printre cele mai mari din UE, și mă refer la prețul de bază, cel la care se adaugă accizele. În același timp, taxa pe construcțiile speciale și în ceea ce privește acciza - numai după ce vom avea o discutie cu consiliul concurenței și cu companiile care furnizează carburanți, să ne asigurăm că o reducere a accizei, așa cum am prevăzut-o noi, cu 6%, are ca efect direct reducerea prețului la pompă pentru cetățeni”, a spus Dragnea.În ceea ce privește taxa pe stâlp, liderul PSD a explicat că vrea să se asigure că o reducere a acestei taxe, eliminarea ei de fapt, se reflectă în prețurile respective, nu contribuie la majorarea profitului care părăsește România.„Cât despre plafonarea CASS, discutăm de un pachet de facilități fiscale serios, care intră în vigoare o parte în 2017, o parte în ianuarie 2018 și de la 1 ianuarie 2018 intră în vigoare și acest lucru”, a adăugat Liviu Dragnea.