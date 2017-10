Ion Chirea, candidatul PRM la Primăria Băneasa:

"Dacă voi ajunge primar, voi scădea taxele. Oamenilor le-a ajuns"

Candidatul PRM pentru Primăria Băneasa, Ion Chirea, a vorbit, în exclusivitate pentru Cuget Liber despre proiectele pe care le areîn vedere dacă va câștiga funcția de primar și despre activitatea desfășurată până în prezent, care îl recomandă ca un bun gospodar.Chirea a lucrat în diverse instituții importante, unde a ocupat funcții de conducere, având un personal numeros în subordine. În perioada 1975-1990, candidatul PRM a lucrat ca șef de atelier la ITA (Întreprinderea de Transport Auto), unde a gestionat activitatea a peste 250 angajați aflați în subordinea sa. Ulterior, din 1990 până în 1994, Chirea a avut un service auto, iar din 1995 până în 2010, aceasta a lucrat la RENEL. În cadrul companiei de electricitate, peremistul a avut în subordine peste 40 de persoane. Una dintre cele mai importante activități, însă, este cea desfășurată în cadrul firmei Triumph Agroserv SRL. Specializată în domeniul agriculturii, compania lui Chirea și-a început activitatea în 1994 și a primit, de-a lungul timpului, numeroase premii și diplome pentru bune practici. Datorită bunei activități desfășurate în cadrul companiei, Chirea a fost invitat să participe la mai multe ediții ale „Topului Național al Firmelor Private”. Această inițiativă este organizată anual de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și se desfășoară cu participarea a unor invitați speciali, printre care miniștri, parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor financiare, ai orga-nizațiilor internaționale și misiunilor diplomatice din România și personalități din afara țării. Mai mult de atât, compania condusă de Chirea s-a clasat pe locul 1 în Topul Profit pe localitatea Băneasa. În plus, compania a ocupat aceeași poziție în topul Afaceri România, localitatea Băneasa, domeniul 01: Agricultură, vânătoare și servicii Anexe și în Topul Afacerilor din România la secțiunea Microîntreprinderi din localitatea Băneasa. Toate aceste diplome demonstrează abilitatea lui Chirea de a conduce și îl clasează printre primii competitori în cursa electorală pentru Primăria Băneasa.Referitor la succesul său în afaceri, Chirea a declarat: „Întotdeauna am fost perseverent și mi-am dorit să fac lucrurile ca la carte. Activitatea pe care am depus-o în cadrul firmei mele, precum și modul în care am dus la îndeplinire sarcinile de serviciu din cadrul celorlalte companii în care am lucrat mă recomandă ca un bun conducător. Mi-am gestionat afacerile cu mintea și cu sufletul. Așa voi face și cu Primăria Băneasa și sunt convins că localitatea va fi la fel de prosperă”.Taxe mici, reabilitarea infrastructurii și sistem de canalizare modernÎntrebat cum anume planifică modernizarea orașului și scăderea gradului de sărăcie, Chirea a replicat: „Există necesități imediate ale comunei. Oamenii sunt foarte săraci și nu își pot plăti taxele și impozitele. Îmi doresc să reduc aceste dări și să le aduc la nivel de comună, nu de oraș cum sunt la momentul actual. De asemenea, trebuie realizat un sistem de canalizare modern, care să ducă la dispariția definitivă a problemelor cauzate de apele pluviale. Trebuie să scăpăm odată pentru totdeauna de inundații. În plus, trebuie să lucrăm la partea de infrastructură, prin asfal-tarea străzilor acolo unde este nevoie, repararea trotuarelor și, nu în ultimul rând, anveloparea blocurilor. Banii pentru aceste proiecte vor veni din diverse surse: de la bugetul local, de la Guvern prin aducerea în localitate a unor proiecte desfășurate la nivel național și prin atragerea de fonduri euro-pene. Mai există o problemă pe care intenționez să o rezolv odată ce voi ajunge primar, cea a lipsei locurilor de muncă. Gradul de sărăcie din localitate este foarte ridicat. Acest aspect se poate schimba doar prin reducerea taxelor și atragerea unor investitori care ar putea să creeze cât mai multe locuri de muncă. Acestea sunt proiectele care țin de parte practică, dar avem și proiecte care vor fi axate pe înfrumusețarea ora-șului. Vom crea noi spații verzi și le vom reabilita pe cele existente. Avem în vedere construcția unei săli de sport și alte investiții substan-țiale ce țin de domeniul educației. Aceasta este doar o parte a proiec-tului meu. Important este ca oame-nii să iasă la vot și să înțeleagă faptul că toate inițiativele mele și ale echipei cu care voi lucra sunt axate pe nevoile lor. Vom face audiențe frecvent și vom discuta cu oamenii pentru a ști exact ce le este necesar”.