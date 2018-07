"Dacă UDMR ar fi votat moţiunea de cenzură, aceasta ar fi trecut"

Președintele PNL, Ludovic Orban:

"Dacă UDMR ar fi votat moțiunea de cenzură, aceasta ar fi trecut"

„Dacă UDMR ar fi votat moțiunea de cenzură, aceasta ar fi trecut. Vă spun sută la sută. Știți foarte bine că există un grup mare de nemulțumiți în PSD, care e mai mare de 30 de voturi, e foarte greu de măsurat acest grup. De altfel, am și discutat cu foarte mulți parlamentari PSD în perioada asta care sunt nemulțumiți, care își dau seama că Guvernul ăsta îi face de râs, dar, probabil odată cu anunțul UDMR-ului, nu au mai avut curajul să își exprime votul”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, la Parlament.







El a arătat că așteaptă să vadă ce i s-a promis liderului UDMR, Kelemen Hunor, de către președintele PSD, Liviu Dragnea.







„Eu aștept altceva, aștept să văd ce i-a promis Dragnea de a reușit să îl convingă să își țină parlamentarii în afara jocului moțiunii de cenzură. Discuția (n.r. - de la sediul PNL cu liderul UDMR) s-a terminat exact cum v-am spus, cu informarea pe care mi-a făcut-o președintele UDMR, că o să ia o decizie miercuri, înainte de moțiune, nu pot să vă dezvălui conținutul discuțiilor. Dar pot să vă spun că la orice întrebare a căutat să găsească un răspuns domnul Kelemen Hunor, iar eu i-am dat răspunsurile la aceste întrebări. Nu am ajuns în acest punct al discuției (n.r. - programul de guvernare). Domnul Hunor știe foarte bine că noi nu am pregătit un program de guvernare comprehensiv, dar am pregătit un program de guvernare care poate fi baza unei discuții cu eventualii parteneri. Nu i l-am pus pe masă, pentru că discuțiile nu au ajuns în acest punct”, a spus Orban.