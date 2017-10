"Dacă ţineţi la această ţară, nu mai susţineţi PSD, ci PNL"

Liberalul Florin Roman lui Kelemen Hunor:

"Dacă țineți la această țară, nu mai susțineți PSD, ci PNL"

Ştire online publicată Marţi, 10 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele PNL Florin Roman i-a transmis președintelui UDMR, Kelemen Hunor, să nu mai susțină Guvernul PSD dacă ține la România și să susțină PNL.„Spunea domnul Hunor că i s-a băgat pumnul în gură și nu am înțeles de ce, fiindcă de 27 de ani UDMR este la guvernare mai tot timpul, i-au păcălit și pe liberali, și pe PSD-iști, și cam pe toți. Este cel mai bun exemplu că românii sunt toleranți cu minoritățile și este cel mai bun exemplu că minoritățile naționale se bucură de toate drepturile care li se cuvin într-o țară europeană. E adevărat că nu l-ați auzit pe domnul Hunor, și nici nu o să-l auziți plângându-se că s-a scumpit benzina la pompă, s-o fi molipsit de la domnul Tăriceanu. Nu o să-l auziți pe domnul Hunor plângându-se de trecerea contribuțiilor la angajat, ceea ce înseamnă de la 1 ianuarie 27% din leafă, din buzunar, mai puțin pentru fiecare român. Nu l-ați auzit pe domnul Hunor urlând de durere când salariile sub 2.000 de lei sunt în continuare impozitate, când a fost o promisiune a partenerilor lor. Nu i-am văzut pe cei de la UDMR și pe domnul Hunor plângând când prețul gazelor a crescut cu 6%, și cel al electricității cu 5%.Nu l-am văzut pe domnul Hunor plângând când acum câteva zile 345 de români morți, din cei 150 de mii de la Stalingrad, erau dezo-norați de cei care conduc armata română și de către statul român, osemintele lor deshumate fiind puse în niște cutii de carton. Domnule Hunor, terminați cu instigările, terminați cu ura, terminați cu toate lucrurile care pot să dezbine nația. Dacă țineți cu adevărat la această țară nu mai susțineți un Guvern care bagă mâna adânc în buzunarul românilor. Susțineți PNL, susțineți România, să dăm jos acest Guvern incompetent și atunci vă cred pe cuvânt că sunteți un bun român”, a spus Roman, la Consiliul Național al PNL, citat de Agerpres.