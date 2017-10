"Dacă şeful OPC Constanţa este comisarul Cattani, atunci PSD Constanţa este La Piovra"

3

Sef OPC Comisarul Catani

Tecuci dupa cum comentezi,cred ca si tu ai fost parlit de acesti Mafioti de la Gepeto,de dl Prof,Dr,Dr specialist in fraude, Infractor,Parlamentar PNL secretar general Filiala C-ta,sponzor principal si Marin Costica,din fraude ,pacalei,inselaciuni,evaziuni fiscale,firme falimentate si vandute si cate si cate sub acoperire,relati mari cu avocati de performanta,ANAF,Partid sau SRI nu mai vorbim ca le a luat fata Prc Puiu Zarafina ,Adina Florea si alti la C-ta si ma fac pe mine mincinos,cu Petiti clasate,NUP,Tergiversari ca sa fie prescrise fraudele cu documente false,eu nu sunt anonim am nume,adresa e-mail,telf ca vad,ca mai ma si asculta dinn cand in cand,dar nu asculta adevarul.