„Dacă nu câştig prezidenţialele în 2014, mă retrag din conducerea PNL”

nu va castiga

Congresul PNL s-a incheiat.Urmeaza cel al PDL.Au avut loc si vor avea in continuare lupte crancene cu scopul de a alege la conducere pe cei mai mediocrii.Imediat ce sunt alesi,sunt dusi pe umeri in aplauzele tuturor,pe locurile cele mai inalte.In limbaj agricol,acestia sunt numiti “oameni de paie”,selectati anume pentru a putea fi manevrati de catre cei din spatele lor.PNL a dus o viata de echilibru nestabil (balama). Astazi,PNL asociat cu PSD este in echilibru detestabil,prin incalcarea doctrinei liberale de dragul puterii.Asocierea este practicata de toate partidele.fiind determinate de afacerile in comun in paguba statului.de privilegii . Ne vom convinge in curand ca acest congres inseamna lichidarea democratiei si liberalismului in PNL.De 22 de ani poporul romanesc indura si rabda politicianismul corupt si incompetent,dar nu este obligat sa bea paharul cu otrava pana la fund.Filozoful Petre Țuțea stia ce spune in 1990 dupa victoria in alegeri a FSN : "Niste golani care nu-s in stare sa conduca nici o gara.Incapacitatea de guvernare a acestora s-ar putea sa devina sansa hoitului romanesc sa devina viu”.Dar pana atunci ce facem? Nimic nu vine de la sine.Cat despre Cacarau,nicio sansa de a ajunge presedinte Romaniei.Este o nulitate specializata doar in flatulatii verbale.