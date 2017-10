„Dacă nu câştig prezidenţialele în 2014, mă retrag din conducerea PNL”

„Dacă nu câștig prezidențialele în 2014, mă retrag din conducerea PNL”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că în cazul în care nu va câștiga alegerile prezidențiale din 2014 se va retrage din conducerea PNL.Antonescu a fost întrebat la ce s-a referit atunci când a afirmat că a fost „ultima oară” când a participat, „cel puțin ca președinte al PNL”, la un congres al partidului.„Nu am limitare la numărul de mandate, dar am avut în vedere faptul că în intervalul de până la următorul congres, cel din 2016, vor fi alegeri prezidențiale în 2014, pe care, dacă le voi câștiga, voi deveni președintele României, deci nu voi mai putea fi membru al PNL și cu atât mai puțin președinte. Dacă nu le voi câștiga, oricum mă voi retrage din conducerea PNL și atunci, deci, acesta este ultimul congres al PNL la care am participat în calitate de președinte”, a spus Antonescu, potrivit Agerpres.