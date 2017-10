„Dacă mi se va propune să candidez la Preşedinţie, firesc ar fi să-mi propună PNL”

Teodor Meleșcanu:

„Dacă mi se va propune să candidez la Președinție, firesc ar fi să-mi propună PNL”

Directorul SIE, Teodor Meleșcanu, a declarat, ieri, că rămâne valabil că dacă va fi solicitat pentru a candida la Președinție, va examina o astfel de propunere, adăugând că nu are nicio preferință în privința partidului care ar putea să-i facă propunerea, dar că este firesc ca PNL să fie acela.„Am spus acum trei luni și ceea ce am spus rămâne valabil. În cazul în care voi fi solicitat (pentru a candida la Președinție - n.r.), voi examina o asemenea propunere și voi adopta o decizie”, a spus Meleșcanu, întrebat dacă va candida la Președinție.Întrebat dacă are vreo preferință în privința formațiunii politice care ar putea să-i propună să candideze la Președinție, Meleșcanu a spus: „Nu am nicio preferință, însă, în mod firesc, o asemenea propunere trebuie să vină din partea colegilor mei, de unde sunt suspendat din partid, respectiv PNL”.Meleșcanu a făcut aceste declarații după întâlnirea pe care a avut-o cu membrii Comisiei parlamentare SIE despre situația bugetului instituției și modul în care Serviciul respectă prioritățile din planul național de informații.