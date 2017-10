„Dacă mă suspendă, cer prelungirea mandatului”

Președintele Băsescu a declarat, întrebat dacă a luat în calcul prelungirea mandatului, având în vedere cele două suspendări din funcție, că, dacă va fi suspendat din nou, o va face și ”îi vor trimite mărțișoare la Cotroceni”, adăugând că nu ar vrea să fie în pielea lui Victor Ponta, în turul doi.”Dacă mai fac una (o suspendare - n.r.), sigur le cer, pentru că eu, când am fost suspendat, nu am primit salariu, deci nu poate să îmi spună nimeni că mi-a curs vechimea. Nu mi-a curs vechimea, nu am contribuit la asigurările sociale, la șomaj, nimic. Deci acea lună și jumătate din 2012 este deja scurtare de mandat. Dacă mi-ar fi dat salariu, puteau să spună că m-au trimis în concediu de odihnă, dar așa au fost regulile, fără salariu”, a declarat Traian Băsescu, la postul B1 Tv.El a continuat: ”Dacă mai fac una (o suspendare - n.r.), vorba lui Dragnea, o să îmi trimită mărțișoare la Cotroceni”.Președintele a mai arătat că, dacă va fi suspendat, ”va fi o măsură antinațională”.