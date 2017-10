Primarul Nicolae Matei:

"Dacă liberalii spuneau că vor să facă o cârciumă la Năvodari, îi credeam!"

Președintele filialei județene a PNL, Gheorghe Dragomir, a declarat, vi-neri, în cadrul unei conferințe de presă, că un grup de inițiativă condus de el și de președintele PNL Năvodari, Jean Paul Tucan, dorește să se implice în construirea unui mini spital pe raza orașului. Potrivit declarațiilor celor doi liberali, spitalul orășenesc pe care PNL dorește să îl construiască va avea capacitatea de aproximativ 40-60 de paturi, iar suprafața sa totală va fi de peste 20.000 de metri pătrați. Clădirea, care va fi construită pe un schelet realizat de specialiști din afara țării, va avea secție de interne, de pediatrie, de reumatologie, de recuperare și de primiri-urgențe. Costurile estimative sunt de cel puțin 5-6 milioane de euro, bani care vor veni 100% din fonduri private, „de la grupurile de companii apropiate PNL”. Liberalii au explicat că acest spital va deservi un număr de aproximativ 40.000 persoane, dacă se face referire doar la locuitorii Năvodariului, și un total de 80.000 de oameni, dacă sunt luate în calcul și celelalte localități afiliate și turiștii veniți pe litoral. Deși spitalul va funcționa în sistem privat, vor fi încheiate contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța. De asemenea, vor fi oferite servicii de urgență. Pe scurt, accesul populației la serviciile medicale ambulatorii și spitalicești va fi identic cu cel din spitalele publice. Liderul PNL Năvodari, Jean Paul Tucan, a menționat că proiectul poate fi terminat și într-un an, dacă administrația locală dă autorizațiile rapid și se implică în această inițiativă. Liberalii i-au dat ultimatum lui Matei Referitor la colaborarea cu Nicolae Matei, Dragomir a men-ționat că și-ar dori ca acest proiect să fie un parteneriat între părțile componente ale USL Năvodari și a menționat că are speranța că lucrurile se vor reglementa. De altfel, președintele PNL a menționat că, pe lângă scrisoarea de intenție prin care Matei este informat cu privire la proiectul PNL, liberalii îi vor trimite primarului și un document prin care solicită soluționarea, până la data de 30 august, a pro-blemelor existente în formațiunea USL Năvodari. „Până acum, am avut răbdare cu acest USL, pentru că ne-am dorit foarte mult să facem proiecte împreună. Îi vom trimite o scrisoare președintelui PSD Năvodari, prin care vom menționa ce înseamnă de fapt USL Năvodari. Vom aștepta revenirea până la data de 30 august. Vom vedea ce răspuns primim, dacă nu se poate să colaborăm, vom stabili candidați separați, mergem pe liste separate”, a declarat Gheorghe Dragomir. Consilierul liberal Jean Paul Tucan a menționat că, în cazul în care nu se va găsi front comun de colaborare, spitalul va fi construit pe raza comunei Corbu. În scrisoarea de intenție, se menționează că Primăria și Consiliul Local Năvodari trebuie să identifice și să atribuie un teren propice pentru amplasarea imobilului și să asigure calea de acces către acesta. La rândul său, primarul Nicolae Matei a declarat că este deschis colaborării atâta timp cât aceasta este o propunere serioasă, nu doar „un început de campanie”. Deși liberalii spun că această propunere a mai fost discutată în cadrul Consiliului Local, Matei a specificat că își pune semne de întrebare cu privire la scopul real a acestei inițiative, deoarece singura dată când a mai auzit de el a fost înaintea alegerilor generale din 2008. „Îmi doresc să fie o propunere serioasă și nu doar un început de campanie. Îmi pun semne de întrebare cu privire la această inițiativă, eu am auzit de ea doar înainte de alegerile generale din 2008. Sunt dispus colaborării, încercarea moarte n-are. Mi-ar plăcea să cred că sunt serioși, dar știți cum e: în campanie, fiecare partid face câte un spital. Nu înțeleg de ce s-au dus direct la presă să spună că vor să facă un spital; în mod normal, trebuia să vină cu proiectul în Consiliul Local și să îl discutăm. Oricum, mi-e greu să cred că aceasta este o propunere serioasă. Dacă veneau și îmi spuneau că vor să construiască o cârciumă, îi credeam”, a declarat edilul orașului Năvodari.