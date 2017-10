„Dacă aş fi în locul lui Mircea Banias m-aş autosuspenda“

„Dacă aș fi în locul lui Mircea Banias m-aș autosuspenda“

Menționarea numelui senatorului constănțean Mircea Banias într-un dosar penal ce vizează rambursarea ilegală a unor importante sume de bani a creat dispute în interiorul organizației județene a PDL Constanța unde și așa spiritele sunt încinse de ceva vreme. În acest context, ieri, democrat liberalul Gheorghiță Corbu a solicitat public demisia președintelui interimar al organizației județene a PDL Constanța, Mircea Banias, pentru implicarea în dosarul rambursărilor ilegale de TVA. „Este firesc să cer așa ceva. Demisia sau autosuspendarea”, a declarat Gheorghiță Corbu. În plus, el a mai spus că solicită convocarea de urgență a unui Birou Permanent Județean, pentru a se clarifica această situație. „Gheorghiță Corbu nu are nicio calitate să facă astfel de solicitări. Și-a dat demisia din Biroul Permanent Județean și nu poate să ceară așa ceva”, a spus Mircea Banias. Cu toate acestea, un alt membru important al PDL de la Constanța, Ionel Manafu, a făcut și el precizări pe această temă. „Pe mine m-a luat prin surprindere declarația procurorului care se ocupă de caz și consider că justiția trebuie să-și facă treaba corect. Suntem un partid important și nu aș vrea ca imaginea noastră să fie afectată din cauza acestui dosar penal și al numelui senatorului Mircea Banias care ar avea ceva implicații”, a declarat Ionel Manafu. El a mai declarat că, în momentul de față, organizația județeană a PDL de la Constanța are nevoie de un președinte credibil. „Avem nevoie de un lider care să nu fie încurcat cu dosare penale, să fie serios, iar în interiorul organizației să fie solidaritate. De asta avem nevoie acum”, a mai precizat democrat liberalul Manafu. Pe de altă parte, el a spus că, dacă ar fi în situația actuală a lui Mircea Banias, vizavi de implicarea într-un dosar penal, s-ar autosuspenda. „Cred că așa ar fi cel mai corect să procedeze până la finalizarea situației”, a spus Ionel Manafu. Banias neagă că ar fi implicat într-un dosar penal Senatorul Mircea Banias are calitate de făptuitor în dosarul în care sunt cercetați doi directori ai UCM Reșița și un om de afaceri libanez, potrivit declarațiilor făcute de procurorul DNA, în urmă cu două zile, în fața Completului de 5 judecători al ÎCCJ, care a judecat recursurile în acest caz. În susținerea recursului împotriva lăsării în libertate a directorului Consiliului de Administrație al UCM Reșița, Adrian Chebuțiu, procurorul DNA a arătat că, deși avocații din dosar au invocat necompetența ÎCCJ de a judeca cererile de arestare preventivă a celor doi, această competență este atrasă de faptul că în dosar este cercetat și senatorul Mircea Banias, care are calitate de „făptuitor”. Mai mult, reprezentantul DNA a arătat că s-au obținut autorizații de interceptare a convorbirilor în ceea ce îl privește pe Banias. La rândul lui, liderul PDL Constanța, Mircea Banias, a declarat, încă de săptămâna trecută, că nu are nicio legătură cu acest dosar. „Am constatat cu surprindere că numele meu a fost asociat, fără niciun fel de fundament, cu ale unor persoane din orașul Reșița, bănuite de acte de corupție. Doresc să precizez ferm că nu le cunosc, nu am auzit de persoanele respective și, evident, nici nu am derulat activități comerciale împreună. Prin urmare, orice folosire a numelui meu într-un asemenea context mă face să mă îndrept împotriva celor care îmi aduc atingere imaginii publice”, se arăta în comunicatul semnat de senatorul Mircea Banias.