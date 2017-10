„Dacă am făcut campanie doar pentru mine înseamnă că procentul obţinut de UNPR este al meu”

Claudiu Palaz:

„Dacă am făcut campanie doar pentru mine înseamnă că procentul obținut de UNPR este al meu”

Fostul prefect Claudiu Palaz a comentat acuzațiile aduse de președintele UNPR George Lipoveanu privind excluderea sa din partid. Palaz spune că motivele invocate de Lipoveanu sunt „aberații” pe care nu le poate înțelege.„Habar nu am de ce am fost exclus. Nu am participat la ședință. Domnul președinte a luat această hotărâre. El știe de ce am fost exclus. Dacă este așa cum spune dânsul, că am făcut campanie doar pentru mine, asta înseamnă că procentul UNPR-ului de la Constanța îmi aparține. Nu vreau să comentez intențiile mele de viitor, dar vom vedea în toamnă cine anume a obținut acel procent. Oricum, astfel de aberații mă fac să rămân fără cuvinte”, a spus Palaz.