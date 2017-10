Cutremur în PDL: Emil Boc nu mai este preşedintele partidului

1

Nici vorba de cutremur.Este o situatie normala intr-un partid care se pretinde democrat.Capitalismul si democratia se bazeaza pe valoare (rezultate) nu pe merite.Demisia in bloc este salutara si trebuie urmata in toate organizatiile care n-au obtinut rezultatele scontate.Conturarea a doua tabere nu este de bun augur.Se va ajunge la aceleasi rezultate.Blaga reprezinta trecutul si va profita de interimat sa-si consolideze tabara in detrimentul celeilalte.Pana atunci,asteptam ca si la Constanta dl Chiru & comp.sa lase locul altora mai buni.