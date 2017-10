Curtea de Apel Bucureşti: Sorin Blejnar nu poate părăsi ţara

Curtea de Apel București: Sorin Blejnar nu poate părăsi țara

Ştire online publicată Luni, 23 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel București (CAB) a decis, astăzi, că fostul șef al ANAF Sorin Blejnar nu poate părăsi țara, după ce i-a respins plângerea împotriva ordonanței procurorului DNA privind măsura preventivă luată în cazul său, relateză Agerpres. Astfel, instanța a menținut măsura procurorului privind interdicția de a părăsi țara dispusă față de Sorin Blejnar.Decizia este definitivă.Fostul șef al ANAF Sorin Blejnar a declarat că nu știe nimic despre dosarul în care este cercetat și că nu are nicio o implicare în acest caz."Eu sper că i-am convins pe judecători și sper că voi convinge toată opinia publică din țara asta că nu cunosc nimic despre acest dosar și că nu am niciun fel de implicație", a afirmat Blejnar, la ieșirea din sala de judecată de la Curtea de Apel București.El a explicat că nu știe nimic despre Codruț Marta și nici de afacerile pe care acesta le derula.Întrebat de ce a contestat măsura impusă de DNA privind interdicția de a părăsi țara, Sorin Blejnar a precizat că nu e vorba de o cerere pentru ceva, ci e vorba de adevăr și de o Justiție echitabilă.Magistrații Curții de Apel București au judecat luni plângerea formulată de fostul șef al ANAF împotriva ordonanței procurorului DNA privind măsura preventivă de obligarea de a nu părăsi țara luată în cazul său.Discutarea cererii lui Blejnar a avut loc în ședință nepublică.În 17 iulie, Sorin Blejnar a fost la DNA unde i s-au adus la cunoștință acuzațiile din dosar și că s-a dispus față de el măsura obligării de a nu părăsi țara pentru 30 de zile.La aceeași dată, DNA preciza, într-un comunicat, că, în perioada mai 2011-iulie 2012, Sorin Blejnar, fost șef al ANAF, a acordat sprijin unui grup infracțional organizat care a inițiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantități de motorină comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare."Procurorii DNA au început urmărirea penală față de Sorin Blejnar, fost președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat. În rezoluția de începere a urmăririi penale, procurorii au reținut că există indicii că în perioada mai 2011-iulie 2012, învinuitul Blejnar a acordat sprijin grupului infracțional organizat care a inițiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantități de motorină comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare", se arăta în comunicat.El este cercetat în dosarul în care sunt anchetați fostul său șef de cabinet Codruț Marta și fostul șef al Vămilor Viorel Comăniță, fostul șef al SIPI Constanța Dan Secăreanu, omul de afaceri Radu Nemeș și alte persoane, acuzați de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, complicitate la evaziune fiscală și sprijinirea unui grup infracțional organizat.