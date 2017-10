Curtea Constituţională dezbate astăzi sesizarea PDL privind organizarea referendumului

Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizarea PDL privind organizarea referendumului

Curtea Constitutionala urmeaza sa discute, astazi, sesizarea PDL privind extinderea programului la referendum, de la ora 7:00 la ora 23:00.Saptamana trecuta, PDL a atacat la Curtea Constitutionala (CCR) legile prin care se modifica si aproba ordonantele de urgenta privind atributiile Curtii si organizarea referendumului."S-a depus o contestatie pe legea care aproba si modifica ordonanta de urgenta referitoare la competentele CCR, pe legea care modifica Ordonanta 41 in sensul stabilirii programului de vot si pe legea care modifica Legea referendumului prin care se stabileste ca de fapt guvernul este cel care instituie programul", a explicat vicepresedintele PDL Sever Voinescu.Potrivit Hotnews, USL considera ca orarul de desfasurare a referendumului nu ar reprezenta o problema de constitutionalitate, iar stabilirea unui interval cat mai mare de vot vizeaza consultarea cat mai multor cetateni.Camera Deputatilor a adoptat, in 18 iulie, proiectul de modificare a Ordonantei de Urgenta 41/2012 privind organizarea referendumului. A fost mentinuta forma adoptata in plenul Senatului, cu extinderea intervalului orar de votare. Proiectul prevede in textul de modificarea a Ordonantei un interval de votare in cazul referendumului de la ora 7.00 la ora 23.00.