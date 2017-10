Cumpăna, de la sărbătoarea pământului, la proiecte de milioane de euro

Comuna Cumpăna continuă să ducă mai departe, așa cum a fost lăsat de la străbunii satului, tradiția și obiceiurile populare, sărbătorind munca, pământul și pe acei care au înțeles că doar trudind și crezând în Dumnezeu pot face cinste existenței lor. De 11 ani, primarul Mariana Gâju adună la Cumpăna toți fii satului în una dintre cele mai mari sărbători populare ale județului, marcând ziua recoltei.Anul acesta, sute de invitați din țară și străinătate, ansambluri folclorice, meșteri populari și oameni dragi satului românesc cinstesc la Cumpăna rodul pământului. Despre această sărbătoare, dar și despre problemele cu care se confruntă Cumpăna, am stat de vorbă cu primarul Mariana Gâju.- Festivalul Internațional „Rodul Pământului - Zilele Recoltei la Cumpăna” a ajuns la cea de-a 11 ediție. A devenit o sărbătoare de tradiție?- Este mai mult decât o tradiție. Este o sărbătoare a tuturor celor care trăiesc de pe urma pământului. Anul acesta, avem prezenți tot ce înseamnă agricultură, de la fermieri, pomicultori, viticultori, până la crescători de animale și apicultori. Ceea ce este frumos, este faptul că ni se alătură meșteșugari începând de la Horezul, Harghita, Hunedoara, Piatra Neamț, Suceava, Prahova, din regiunile cele mai frumoase ale României, care își expun covoarele frumos țesute de mâinile gospodinelor și care prind în tabloul lor florile României, renumitele vase de Horezu. Avem, de asemenea, sculpturi în lemn de Harghita, mileurile lucrate de mâinile gospodinelor din Ardeal. Avem, totodată, producători de carne, nu numai din județul Constanța, ci și pe renumiții maramureșeni, care au venit să ne încânte cu produsele lor specifice. Vreau să vă spun că ne-am dorit să avem aici la Cumpăna tot ce înseamnă agricultură, pentru că am credința că pâinea cea de toate zilele este cea mai de preț pentru noi, românii. Unii spun că sunt vise, însă sunt realizări posibile pentru că pământul bun pe care îl are țara noastră nu îl au alte țări.- Dar totuși, agricultura românească este de subzistență, nicidecum una profitabilă.- Noi trebuie să punem la punct ceea ce înseamnă sistemul de irigație, de care se vorbește de 23 de ani, cel puțin aici în Dobrogea. Noi trebuie să avem grijă să solicităm guvernanților să nu uite de această investiție majoră, care este irigația. Se știe că acolo unde privatul a accesat fonduri europene și a irigat pământul, acolo producție s-a făcut chiar record. Tocmai de aceea, eu, ca fiică a pământului din Cumpăna, născută, crescută aici unde crește firul ierbi , întotdeauna voi susține proiectele care sunt bazate pe agricultură. Chiar dacă localitatea Cumpăna este situată la 5 km de Constanța și peste 60 la sută din forța activă de muncă nu lucrează în agricultură. Mai avem 3800 de hectare care sunt lucrate de 11 asociații agricole.- Sunt mulți orășeni care s-au mutat de la Constanța la Cumpăna. Ei nu vor agricultură, ei vor liniște și verdeață...- Așa este. Acum, Cumpăna nu este nici țară, nici oraș. Sunt mii de oameni care și-au făcut, în ultimii ani, casă la Cumpăna, venind de la oraș. Ei vor civilizație, floricele și piscine, aer curat și liniște. Însă, totodată, sunt și vechii locuitori, fii ai satului, care nu concep să nu-și crească porcul, vaca sau găinile în curte. Iar eu trebuie să îi împac pe toți. De aceea, a trebuit să îi ajutăm pe tinerii crescători de animale să-și facă micro-ferme la 1 km distanță de comună. Primăria le-a pus la dispoziție terenul, atât cât am avut, de la 1.000 la 3.000 de mp de fiecare.- Cum reușiți, din punct de vedere administrativ, să faceți față expansiunii comunei?- Foarte mulți constănțeni au ales să-și stabilească domiciliul în comuna Cumpăna. Din păcate, unii dintre aceștia au construit casa, dar nu locuiesc în ea și este călcată de hoți. În fiecare săptămână există plângeri în acest sens. Din cauza numărului redus la poliția națională, polițiștii din comună nu fac față hoților. Ce să fac cu trei oameni? În organigramă figurează opt. De-a lungul a 13 ani de când sunt primar am tot plâns pe la toate ușile și am cerut un număr mai mare de polițiști pentru comuna Cumpăna, care are 15.000 de suflete. Niciun răspuns. Mașina pe care o au în dotare trebuie să patruleze pe 156 de străzi, 102 km de urmărit, 5.000 de gospodării. Comuna Cumpăna are poliția locală, fosta poliție comunitară, cu 11 salariați în organigramă care fac echipă mixtă cu poliția națională și punem și noi la dispoziție mașina din dotare, dar tot nu reușim să stăvilim hoțiile. Nu sunt doar lucruri frumoase la Cumpăna, sunt lucruri grele care sunt greu de gestionat, cu oameni neînțelegători care nu potsă-și taie iarba din curte, spun „să vină Primăria să taie iarba de la poartă”. Primăria taie iarba de pe șoseaua princi-pală a comunei, care duce la toate instituțiile. Oamenii acuză Primăria că face curățenie preferențial.- Cu toate acestea, colegii primari, mai în glumă mai în serios, spun că majoritatea proiectelor din județul Constanța ajung la Cumpăna. Ce proiecte sunt în derulare acum?- De doi ani de zile a început construcția Centrului Medico-Social în localitate unde vor funcționa opt cabinete medicale: medici de familie, pediatrii, stomatologi, până la cabinete de analiză medicală. Centrul de permanență medicală care funcționează 24 de ore din 24, va funcționa tot în acest centru. Acesta este un proiect care are termen de finalizare în luna octombrie a anului 2013.Tot în acest an, în comuna Cumpăna se construiesc 64 de apartamente ANL pentru tineri, finanțarea fiind acordată de București. Apartamentele sunt acordate tinerilor de la 18 la 35 de ani. Lipsa fondurilor financiare a făcut ca aceste lucrări să fie încetinite. Ele se execută chiar dacă aveau termen de predare în august, anul acesta. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să fim în stare să predăm la finele anului măcar 32 de apartamente.Tot în acest moment, la nivelul comunei Cumpăna se lucrează la un proiect început în urmă cu 3 ani, în ritmul melcului, fir de apă derea Cumpăna. Lucrarea are valoarea de 4 milioane de euro, realizată și finanțată de Apele Române. Firul de apă trebuie taluzat, trebuie înțepenit să nu existe alunecări de teren, trebuie construite poduri.De asemenea, avem în executare proiectul „Extindere rețea de alimentare - canalizare“, în valoare de 4,8 milioane euro, și înlocuire, modernizare a rețelei alimentare cu apă, veche de peste 50 de ani. Această finanțare nu vine din fondurile comunei Cumpăna, ci din Programul Operațional Sectorial de Mediu, pentru care, prin hotărâre de Consiliu Local, și primarul comunei Cumpăna face parte din consiliul de administrație al societății RAJA. Pentru asta, și primarul comunei Cumpăna este declarat incom-patibil. Termenul de finalizare al acestei lucrări este până la finele anului, sperăm că și vremea ne va ajuta.Săptămâna viitoare va fi anunțat câștigătorul licitației pentru construcția campusului școlar, care are valoarea de 8,5 milioane euro.- Aveți probleme cu continuarea investițiilor din lipsa fondurilor?- Cea mai mare durere a comunei Cumpăna în acest moment, sunt lucrările care sunt începute pe 4,8 km de drumuri: pietruire și asfaltare drumuri. Unde 20 de străzi sunt afectate de escavarea pământului și a pietrei. A trebuit să escavăm pietrișul pentru a nu ne ridica prea sus și să nu intre apa în curțile oamenilor. Piatră a fost pusă peste aceste drumuri, dar finanțarea proiectului de la Ministerul Dezvoltării Regionale a fost oprită . Și de aceea au fost oprite și lucrările. Cumpăna este îndreptățită să aibă finanțarea acestui proiect, urmare a faptului că au început să fie executate lucrările. Plătit doar 30 la sută în anul 2012 și de atunci deloc.