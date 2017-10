Cum vrea primarul Florin Chelaru să transforme Năvodariul într-o staţiune de top

4

Necunoscătorilor

Este cunoscut faptul ca omului oricât ai incerca sa i dai va fi tot timpul nemulțumit si nerecunoscator. Eu sunt constănțean si pot sa va spun ca este o diferență uriașă intre cele doua administrații si asta in favoarea celei de la Navodari; apoi orasul arata din ce in ce mai bine de la an la an si se dezvolta. S au facut cele 2 ANL uri, un centru de afaceri se lucreaza la Aqua Park s a largit si asfaltat soseaua dintre Constanta si Nvodari etc...Este absolut normal ca dezvoltarea sa fie infinit mai mare in zona de litoral a orașului ca de acolo vin și banii proveniti din turism si din taxele de autorizare etc.. Oare stie cineva cat este taxa pt o autorizație de construire a unui bloc de 2000mp??? Va spun eu ca Primaria incaseaza cca 14000 lei adică cu cat contribuie la bugetul local peste 100 de familii de navodareni. Mai știu oare comentatorii tendentiosi ca dezvoltatorii platesc absolut toate bransamentele la apa gaz si curent in timp ce la ei absolut toate cheltuielile de rețea sunt suportate de furnizorii de servicii sau Primaria Navodari. Desigur nu se pot face minuni peste noapte si totodata nimeni nu i perfect dar daca avem bun simt și rabdare încet încet vom constata ca lucrurile merg in bine atat cat pot merge ele intr o țară in care e mult mai usor sa faci rau decat bine... si unde legislația este atat de alambicata si de cuprinde atat de multe inadvertențe. Eu ma bucur pt Navodari si pt perspectiva sa. Sper ca domnul Chelaru sa rămână asa cum il stim cu toții un om de bun simț si integru care sa continue aceste proiecte si duca orasul pe harta statiunilor de top din Europa.