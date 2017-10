Cum vrea primarul din Limanu să reducă abandonul şcolar

Cum vrea primarul din Limanu să reducă abandonul școlar

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și are o valoare de peste nouă milioane de lei. Obiectivul general constă în dezvoltarea unui program de prevenire și corectare a fenomenului de abandon școlar în mediul rural. Drept urmare, în cadrul acestui centru, 30 de copii își vor putea continua activitățile educative după cursurile de la școală. Așadar, elevii selectați din familii mai nevoiașe, unde există riscul ca cei mici să abandoneze cursurile școlare din cauza problemelor familiale, își vor petrece timpul liber, cuprins între orele 12.00-16.00, la acest after-school. Ei vor servi, zilnic, o masă caldă și vor efectua diverse activități educative. Totul se va petrece sub îndrumarea a trei cadre didactice, a unui psiholog și a doi asistenți sociali. Echipa care se va ocupa de acești copii va fi plătită din sumele alocate pentru acest proiect. Interesant este că, pe lângă faptul că acești elevi vor beneficia de un program aparte, nici părinții lor nu au fost uitați. Astfel, în cadrul proiectului, se vor desfășura cursuri de educație parentală. "Am considerat o oportunitate de a apela la acest program și ne-am bucurat că am îndeplinit condițiile pentru a fi selectați. Educația copiilor și prevenirea abandonului școlar se numără printre prioritățile administrației publice locale din Limanu", a declarat primarul localității Limanu, Nicolae Urdea.El a adăugat că astfel de investiții, care vin în sprijinul copiilor, merită tot efortul să fie promovate dacă în acest mod se poate evita abandonul școlar. "Sperăm ca acest program să fie un model de bune practici în domeniul prevenirii, reducerii și combaterii abandonului școlar prin parteneriatele create și un model de sustenabilitate locală demonstrată prin unirea eforturilor tuturor persoanelor cu responsabilitate din comunitățile rurale", a spus și Luigi Fraico, reprezentantul Holt România. Menționăm că, pentru a lua naștere acest proiect, s-au implicat foarte multe persoane, printre care amintim pe Daniela Voicu, de la Primăria Limanu, și Marinela Grigore, de la Holt România. În altă ordine de idei, conform proiectului, acest after-school ar trebui să funcționeze până în anul 2013, însă primarul Nicolae Urdea a spus că va face tot ce-i stă în putință pentru a găsi fonduri ca el să aibă activitate și după acest an.