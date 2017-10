Cum vrea Guvernul să ajute oraşele pe timp de iarnă

Cum vrea Guvernul să ajute orașele pe timp de iarnă

Executivul va promova o modificare legislativă prin care consiliile locale care au nevoie de ajutoare financiare pentru încălzire vor putea să se împrumute de la Trezoreria statului, sumele respective urmând să fie returnate într-o perioadă sustenabilă de timp, a anunțat premierul Victor Ponta, ieri, în debutul ședinței săptămânale a Guvernului.„Împreună cu Ministerul Finanțelor, o să avem o modificare legislativă prin care toate orașele care au nevoie de sprijin pentru încălzire - nu le dăm noi așa cadou, ci vor putea să se împrumute din Trezorerie, să treacă peste iarnă și, sigur, să dea înapoi creditul într-o perioadă sustenabilă de timp - că e București, că e Galați, că e Arad, că e altcineva, transparent, egal pentru toți, să nu se spună că dăm la unul că e de la un partid, la altul nu dăm că e de alt partid, absolut toate consiliile locale sau consiliul general pot să facă solicitare, primesc împrumutul și-l restituie într-o perioadă de timp”, a declarat prim-ministrul Victor Ponta.Ponta a precizat că aceasta este soluția corectă ca să nu existe suspiciuni în privința transparenței, adăugând că, în acest fel, consiliile locale pot fi stimulate să facă investiții în sistemul termic.„Asta este soluția corectă și cred că este și un stimulent să-și facă investițiile în sistemul termic, că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, n-o să facă niciodată nicio investiție, cam cum se întâmplă la Drobeta-Turnu Severin, unde dacă le dăm în fiecare an atunci nu fac nimic, această problemă nu o mai tărăgănăm de ani de zile, ci o rezolvăm cum s-a rezolvat în foarte multe orașe”, a explicat premierul.