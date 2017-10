Cum va scăpa Constanţa de maidanezi?

3

maidanezii

Legea care permite eutanasierea cainilor fara stapan este mai mult decat binevenita, iar temporizarile de pana acum - ridicole. In toate tarile civilizate aceasta este solutia. Ca un exemplu mai indepartat, in Geramania, asociatia vanatorilor executa prin impuscare anual intre 500.000 si 1 milion de vulpi, pe motiv ca strica echilibrul fondului de vanatoare. Si nu se mai revolta nici o asociatie de protectie a animalelor.Ce sa mai vorbim despre maidanezi care sunt un disconfort major pentru cetateni, o cauza clara de imbolnavire si uneori chiar de deces. Eu as vedea cam asa rezolvarea: maidanezii sunt adunați din oras in etape (functie de capacitatea biobazei) si cazati cateva zile (3-7) la biobaza. Daca vine sa-i revendice cineva, achita cazarea, sterilizarea, vaccinarea si igienizarea; iar daca era vorba de un caine cu stapan, se adauga o amenda pentru lasarea pe strada nesupravegheat. Odata ridicat cainele, va purta un marcaj de identificare a proprietarului, astfel incat daca animalul ajunge din nou sa fie adunat de hingheri, sa fie clar cine are de platit. Astfel evitam cercul vicios pe care l-ar putea initia unii ”binevoitori” care ar ridica repetat animalele din adapost si le-ar elibera in strada. Animalele nerevendicate vor fi eutanasiate. Ideea cu castrarea are sanse minime de reusita, avand in vedere ca femelele raman fertile si este improbabil sa se reuseasca sterilizarea tuturor masculilor. In plus, chiar asa sterilizati, ne pot face viata dificila inca vreo 7 ani.