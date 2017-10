Cum va fi SALVAT CAZINOUL din Constanţa. Costurile ajung la 12 MILIOANE de euro!

5

Propaganda bolsevica

Acest articol face parte dintr-o campanie de promovare a imaginii primarului.Ce ofera Cuget Liber,citim in articol:un OMAGIU.Ce a dat Mazare la schimb sau cine a platit,ramane de aflat. Ma tem ca Mazare plateste din banii mei. Citesc zilnic acest ziar din anul 2007.Schimbarea la fata s-a produs in urma cu 3 ani dupa ce a plecat fostul redactor sef Alina Bargoanu Vasiliu. Daca a fost "ajutata" sa plece sau daca a plecat de buna voie ramane un secret. In judetul rosu,jurnalistii liberi "sunt ajutati" sa dispara.Feri Predescu a avut curajul sa-l critice pe Mazare.Ati mai auzit ceva de Feri Predescu ? NIET ! Justitia independenta a condamnat-o pe Feri Predescu cand l-a jignit pe Mazare dar se face ca nu-l vede cand gardul cimitirului ucide un om.Avem certitudinea ca in Constanta nu exista un ziar al opozitiei.Stim ca toata presa este subordonata pesedeului.Toti stau drepti in fata partidului unic.Pesedeul plateste bine.Citind acest ziar,am senzatia ca ma intorc in timp,in anii stalinismului.As vrea sa pun o intrebare: de ce lucrarile de reabilitare incep in 2014 ? Va raspund tot eu: ca sa se termine in anul 2016,anul alegerilor locale,anul cad Mazare va fi "ales" primar. Primar de 20 de ani.Nici comunistii nu au atins o asemenea performanta.Servesc Pesedeul !