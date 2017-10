Cum se vede Mircea Geoană peste un an

Mircea Geoană a afirmat că, anul viitor la această dată, se vede unul dintre cei mai influenți oameni politici din România, adăugând că nu este obligatoriu să ajungă în Parlament și fiind „posibil” să intre la guvernare.Senatorul a fost întrebat, la un post TV, cum se vede peste un an, în decembrie 2012. „Mă văd în continuare ca unul dintre cei mai influenți oameni politici din România”, a răspuns el. Întrebat dacă anul viitor va mai fi în Parlament, senatorul a răspuns că „posibil, dar nu obligatoriu”. „Nu trebuie să fii tu în Parlament ca partidul tău să fie în Parlament, să fim bine înțeleși... În Guvern? Posibil, dar nu neapărat”, a adăugat el. Geoană s-a referit și la momentul în care ar putea să reintre în diplomație. „După ce îmi voi fi spus ultimul cuvânt în politica românească și sper și cred că nu va fi acum, după ce-mi voi fi consumat drumul politic și ambiția de a transforma România - de-asta rămân în politică, nu din motive de lipsă de soluții - am să am o voce în diplomația internațională, peste câțiva ani. C-o să fie peste cinci sau zece, asta n-o știu”, a susținut el.