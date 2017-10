Cum se va dezvolta Zona Metropolitană Constanţa în perioada 2014-2020

4

Proasta aia a mai promis ...

Angajata Primariei pe care Mazare a imbogatit-o , a mai promis de nu stiu cate ori... Uitati-va la fata ei de cutra imbatranita in rautate cu parul de matura , si aveti in continuare incredere in oamenii lui Mazare si betivul de Nicusor C.!!!!