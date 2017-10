Cum se rezolvă la Năvodari problema câinilor maidanezi

3

raspuns pt nr. 1

Autoritatile romane TREBUIE si acest trebuie este imperativ sa ia mai intai masuri administrative, asa cum a propus primarul din Navodari. Acum nr. 1, ai inteles ceva ?! Hai sa-ti dau textele de LEGE, ca sa vezi de ce si pentru ce ARTICOLUL 20 – CONSTITUTIA ROMANIEI. Tratatele internaționale privind drepturile omului (1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. (2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR ANIMALELOR Asa cum a fost proclamata la Paris 15 octombrie 1978. Care retine in preambul: CONSIDERÂND că toate animalele au drepturi, CONSIDERÂND că necunoașterea și desconsiderarea acestor drepturi l-au condus și continuă să-l conducă pe om să comită crime contra naturii și a animlelor, CONSIDERÂND că recunoașterea de către specia umană a dreptului la existentă a celorlalte specii animale constituie fundamentul coexistentei speciilor în lume, CO NSIDERÂND că genocidul este practicat de către om și amenintă să fie perpetuat, CONSIDERÂND că respectarea animaelor de către om este în legătură cu respectarea omului de către om, CONSIDERÂND că educatia trebuie să cultive încă din copilărie observarea, întelegerea, respectarea și dragostea fată de animale, Articolul 1 Toate animalele se nasc egale în fata vietii și au aceleași drept la existentă; Articolul 2 1.- Orice animal are dreptul la respect; 2.- Omul, ca specie animală, nu poate extermina celelalte animale sau să le folosească fără să le respecte drepturile, are datoria să-și pună experienta în slujba animalelor; 3.- Orice animal are dreptul la atentia, îngrijirea și protectia omului; TRATATUL DE LA LISABONA Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 si a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Prin Tratatul de la Lisabona, animalele sunt recunoscute ca “finite simtitoare” Articolul 13 din Tratatul de la Lisabona, potrivit căruia „statele membre ale UE vor trata cu toată atenția cerințele de bunăstare a animalelor, având în vedere că acestea sunt ființe simțitoare și au nevoi specifice”. CONVENTIA EUROPEANA A PROTECTIEI ANIMALELOR LEGE nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 5 mai 2004. Cu motivarea din preambul: “Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii, considerând ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o cooperare mai strânsă între membrii săi, recunoscând ca omul are o obligatie morala de a respecta toate creaturile vii si păstrând legăturile speciale existente între om si animalele de companie, considerând ca animalele de companie sunt foarte importante datorită contributiei lor la calitatea vietii úi, prin urmare, reprezintă o valoare pentru societate” “. ART. 3 Principii de baza pentru bunăstarea animalelor (1) Nimeni nu trebuie sa cauzeze inutil durere, suferinte fizice sau psihice unui animal de companie” LEGI INTERNE INCALCATE