Cum se fac afaceri între oamenii politici la Constanța. PNL, sediu închiriat către CJC

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Claudiu Palaz, îi acuză pe liberalii din Constanța că fac afaceri pe spinarea actorilor. Mai exact, Palaz susține că un imobil deținut de liberali a fost închiriat Teatrului de Stat Constanța, instituție subordonată CJC, și solicită în acest sens, ca PNL să-i lase pe actori să-și desfășoare gratuit activitatea în sediul respectiv.„Spațiul închiriat de PNL către CJC este primit gratuit de la stat!”, susține Claudiu Palaz și pe pagina sa de Facebook.În plus, prin intermediul unui comunicat de presă, el a anunțat că a depus la Consiliul Județean Constanța, unde are funcția de vicepreședinte, un proiect de hotărâre prin care solicită CJC să aprobe atribuirea în folosință gratuită din partea PNL Constanța a spațiului situat în strada Ion Lahovari, nr 2A.Palaz a explicat că spațiul solicitat spre folosință gratuită este necesar pentru desfășurarea de activități administrative (birouri) de către Teatrul de Stat Constanța, spațiu ce a avut destinația de sediu de partid, PNL.„Consider că este timpul ca PNL Constanța să facă ceva pentru instituțiile de cultură constănțene și un prim pas ar fi ca PNL să renunțe la cei 2.200 euro/lună pe care îi primește drept chirie pentru spațiul amintit mai sus de la Consiliul Județean Constanța. Nu cred că este un capăt de țară ca PNL să accepte să ajute Teatrul de Stat Constanța și să nu-l mai jupoaie financiar de 2.200 euro lunar. Este imoral ca un partid politic ca PNL, care are deja un sediu dat de către Primăria Constanța pentru care plătește o chirie modică pentru o suprafață de aproape 300 mp, să profite de pe urma banilor publici și să pretindă chirie de la Consiliul Județean Constanța pentru un alt spațiu (cel din strada Ion Lahovari, nr. 2A) al cărui deținător este. Propun ca PNL să cedeze spațiul de pe str. Traian, înapoi Primăriei Constanța, și să se mute în cel pe care-l închiriază, de pe strada Ion Lahovari, sau să-l atribuie pe cel din urmăTeatrului de Stat Constanța spre folosință gratuită”, a declarat Claudiu Palaz.Aranjamente sau vendete politice?Pe de altă parte, el se întreabă, lăsând impresia că au existat anumite aranjamente, „cum a avut noroc chiar PNL Constanța să își închirieze sediul de partid Consiliului Județean Constanța”.„Cum a avut noroc chiar PNL Constanța să își închirieze sediul de partid Consiliului Județean Constanța când tot orașul este plin de spații goale de închiriat? La o simplă analiză a situației concluzia politică este următoarea: PSD a închiriat un spațiu de la PNL și îi plătește acestuia 10.000 ron/lună. Domnilor de la PNL, vă cer public ca până la ședința de consiliu de luna aceasta să vă dați acceptul notarial prin care dați în folosință gratuită (renunțând la chiria plătită din banii publici ai Consiliului Județean Constanța pe care ați obținut-o de la artiștii constănțeni, lunar) spațiul din strada Ion Lahovari nr 2A Teatrului de Stat Constanța”, a mai transmis Claudiu Palaz.Așadar, Teatrul de Stat Constanța se află în subordinea CJC și a încheiat contractul de închiriere, nr. 3193/17.09.2018, cu Partidul Național Liberal Constanța pentru spațiul situat în strada Ion Lahovari nr. 2A, cu suprafața de 452 mp, imobil ce a avut destinația de sediu de partid al PNL Constanța. Ca urmare a acestei relații contractuale, CJC plătește către PNL Constanța suma de 2.200 euro/lună.În altă ordine de idei, în contextul în care Claudiu Palaz este vicepreședinte al CJC, este ciudat că, prin prisma funcției pe care o are, nu știe ce se petrece în instituția unde lucrează și a aflat de acest contract la patru luni după încheierea lui. De ce nu a spus nimic până acum și de ce nu a luat atitudine încă de anul trecut sunt întrebări la care Claudiu Palaz nu a răspuns în comunicatul de presă transmis presei.Contactat telefonic, liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a demontat afirmațiile lui Claudiu Palaz spunând că sediul de pe Lahovari este proprietate privată PNL.„Claudiu Palaz nu și-a făcut bine temele. Sediul de pe strada Lahovari nu este primit gratuit de la stat. Se află în patrimoniul PNL, provine din fuziunea făcută cu PDL. Este proprietate privată, se plătesc taxe și impozite, așa că ceea ce vrea Palaz este absurd. Este ca și cum cineva ar propune să-și cedeze gratuit el casa actorilor. În ce privește contractul la care face referire, din rațiuni pur financiare am luat decizia să închiriem acel sediu. Ne-am adresat unei agenții și, după câteva luni, s-au prezentat cei de la Teatrul de Stat, care au spus că este suficient spațiu, inclusiv pentru a face repetiții. Ne-am înțeles, am stabilit prețul și s-a încheiat contractul. Din punct de vedere politic, pot să spun că este doar o răzbunare a domnului Palaz după dezvăluirile făcute de PNL referitoare la Direcția de Pază. În plus, dacă domnul Palaz și-ar fi făcut treaba cum trebuie la CJC, actorii nu ar fi avut această problemă de a căuta să închirieze spații în loc să aibă un loc al lor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă.