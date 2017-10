Cum se descurcă parlamentarii constănţeni la cratiţă

Cum se descurcă parlamentarii constănțeni la cratiță

Parlamentarii constănțeni sunt descurcăreți când vine vorba de treburile bucătărești. Fie că este vorba despre senatori sau deputați, reprezentanții județului în Parlament se declară destul de apți în privința gătitului și chiar au feluri de mâncare la care consideră că depășesc talentul culinar al soțiilor. „Nu mă întrece nimeni la mămăligă și urzici cu usturoi“ Deputatul PDL, Zanfir Iorguș, afirmă că este norocos, deoarece nevasta sa este o „foarte bună gospodină”. Mai mult decât atât, ea reușește să îi bucure simțurile gustative, pregătind mâncare la fel de bună ca cea cu care a fost deputatul obișnuit de către mama sa. „La noi acasă gătește nevasta mea, care este o gospodină foarte bună. Am avut norocul de a mă însura cu o femeie care gătește la fel de bine cum gătea mama mea, astfel pot să mănânc bucatele cu care am fost obișnuit”, a declarat Iorguș. Totuși, există feluri de mâncare la care talentul nevestei lui este umbrit de calitățile gastronomice ale deputatului. Iorguș se declară expert în prepararea urzicilor cu usturoi și a mămăligii. „Am două mâncăruri care sunt specialitate mea, și anume urzicile cu usturoi și mămăliguța. Mămăliga o fac așa să o tai cu ața, cum s-ar zice. În rest, nu am alte talente culinare, dar la acestea două nu mă întrece nimeni”, afirmă deputatul. Când vine vorba de mâncarea preferată, Iorguș afirmă că cel mai gustos este creierul pane. „Știu să fac ciorbe de toate felurile“ Nici senatorului PSD, Nicolae Moga, nu îi este străină bucătăria. Mai mult de nevoie decât de voie, Moga a învățat să gătească în anii în care a lucrat pe șantier. Pesedistul se declară destul de priceput la gătitul mai multor feluri de mâncare și expert în privința grătarului, pe care declară că nu l-a ars niciodată. „La mine în familie gătește toată lumea, inclusiv eu. Eu am lucrat 17 ani pe șantier, deci am învățat să fac de mâncare pentru că acolo trebuia să ne pregătim singuri. Nu am fost ținut în puf. Pe șantier nu aveam soția cu mine care să-mi facă de mâncare”, declară senatorul. Moga spune că este destul de priceput în realizarea tocănițelor și a ciorbelor de toate felurile și afirmă că se implică în bucătărie atunci când este nevoie. Mai mult decât atât, senatorul constănțean declară că la București își pregătește micul dejun în fiecare dimineață, iar la prânz mănâncă la cantina Parlamentului. „Acasă gătesc, dar o fac mai rar. Știu să fac ciorbe de toate felurile, tocănițe de miel, de ied. Grătarul numai eu îl fac, nu las pe nimeni altcineva și îl fac destul de bine, nu l-am ars niciodată”, a spus Nicolae Moga. „Gătim împreună, de toate“ Deputatul PNL, Mihai Lupu, declară că în familia sa gătitul se face în comun și că se pricepe la mai toate felurile de mâncare. „Gătim împreună. Mă pricep cam la toate felurile de mâncare. Fac și fripturi, și pui, și pește”, a spus Mihai Lupu. În privința felului de mâncare preferat, deputatul declară că îi plac mâncărurile care conțin carne de curcan sau pește. „Mâncarea mea preferată este ciorba de curcan. Îmi plac, în general, toate mâncărurile care conțin pește sau curcan”, afirmă penelistul.