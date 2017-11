Cum să cumperi vechime în muncă. Deputaţii au prelungit termenul legal

Cum să cumperi vechime în muncă. Deputații au prelungit termenul legal

Persoanele care nu au ajuns, încă, la vârsta de pensionare pot să-și plătească retroactiv contribuția la pensii pentru cinci ani, dacă au perioade în care n-au fost asigurați în niciun sistem autohton. Astfel, persoanele interesate pot să încheie contracte cu casele teritoriale de pensii până la finele anului curent, potrivit legislației în vigoare, dar parlamentarii au decis prelungirea termenului cu încă un an, după cum reiese din proiectul de lege votat ieri.Astfel, Camera Deputaților a decis, ieri, prelungirea până la data de 31 de-cembrie 2018 a termenului stabilit în vederea încheierii contractului de asigurare socială pe baza căruia persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.Deputații au adoptat, în acest sens, în unanimitate, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2017.Persoanele interesate vor putea să încheie un contract de asigurare socială, până la data de 31 decembrie 2018. Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 decembrie 2018, precizează proiectul.Camera Deputaților este for decizional, însă, pentru a intra în vigoare, trebuie promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.Cu alte cuvinte, cei interesați vor putea să plătească retroactiv contribuția la pensii pentru ultimii cinci ani dinainte de încheierea contractului de asigurare socială. Asta înseamnă că perioadele pentru care se face plata retroactivă sunt luate în considerare, la calcularea pensiei, ca stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.Plata se face pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condițiilor referitoare la vârsta standard de pensionare, în limita celor cinci ani.Concret, la încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul va completa o declarație din care să reiasă perioada pentru care solicită asigurarea, că nu a avut calitatea de asigurat pentru pensii în perioada respectivă și nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii, dar și că nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului. La ghișeul Casei de Pensii mai trebuie prezentat actul de identitate, în original și copie. Plata contribuției de asigurări sociale se poate face prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.În altă ordine de idei, plățile retroactive se puteau face până la data de 31 de-cembrie 2017, după ce Executivul a prelungit termenul inițial cu mai bine de opt luni, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017. Practic, în lipsa acestei extinderi a perioadei de plăți retroactive, cetățenii ar fi putut să achite contribuția la pensii doar până pe 27 aprilie 2017.