Cum s-au împărţit funcţiile la Constanţa după fuziunea PMP-UNPR

Cum s-au împărțit funcțiile la Constanța după fuziunea PMP-UNPR

Fuziunea PMP - UNPR s-a încheiat atât la nivel central, cât și la nivel județean, iar conducerile interimare ale organizațiilor din teritoriu au fost desemnate în funcție de scorul electoral obținut la alegerile locale.Așadar, conform protocolului la nivel național, ca urmare a fuziunii PMP-UNPR, Claudiu Palaz rămâne președinte al PMP Constanța. În schimb, a sărit din schemă liderul UNPR Constanța, George Lipoveanu, care, în mod normal, ar fi trebuit să devină prim-vicepreședinte. Potrivit unor surse din partid, Lipoveanu nu ar fi fost de acord să-l aibă șef pe Palaz astfel că a renunțat la funcție, cu atât mai mult cu cât se înscrisese în acest partid numai de dragul generalului Gabriel Oprea, fără să facă mare lucru pentru promovarea formațiunii politice pe plan local.Drept urmare, funcția de prim-vicepreședinte a fost preluată de fostul consilier local Vasile Roșu, de la UNPR.Interesant este că parlamentarul Marian Vasiliev, care vine de la UNPR, va avea doar funcția de vicepreședinte, cu toate că el spera chiar că va fi desemnat să conducă întreaga filială a PMP Constanța.Cu doar o săptămână în urmă, senatorul Marian Vasiliev declara pentru „Cuget Liber” că datorită statutului pe care-l are, cel de parlamentar, se simte îndreptățit să preia conducerea filialei de la malul mării.„Și la alegerile de acum patru ani și la alegerile recente, Claudiu Palaz a obținut un procent de 7 maxim 8 la sută. Se dovedește astfel că acesta este bazinul său electoral în județul Constanța. Conducerea organizației județene este o miză mare deoarece peste câteva luni avem alegeri parlamentare. Nu cred că o să pot candida cum îmi cântă altcineva. Eu consider că, la acest moment, trebuie fructificată experiența parlamentarilor. Eu am fost și primar, sunt senator, am candidat uninominal, unde am avut un procent de 21%, cunosc situația județului. Eu pot să dublez bazinul electoral pe care îl are Claudiu Palaz și ținta este să scoatem 15% la alegerile parlamentare. Eu cred că dacă nu schimbăm ceva la Constanța, o să luăm tot 8%. Pe de altă parte, dacă lucrurile nu se vor clarifica, eu nu am orgolii, pot renunța la ele numai și numai ca echipa să funcționeze. Totodată, am curajul de a prelua de la zero o organizație în alt județ. Va fi greu de luptat cu partidele mari, dar nu imposibil. Îmi asum aceste lucruri și știu la ce mă înham”, declara, pentru „Cuget Liber”, senatorul Marian Vasiliev.Pe de altă parte, în urma alegerilor locale din 5 iunie, UNPR a câștigat doi primari în județul Constanța prin șefii administrațiilor publice din comunele Saraiu și Pecineaga, în timp ce PMP a reușit să obțină tot doi primari, în comunele Castelu și Cogealac. În acest context, primarii Dorinela Irimia, Niculae Stan, Nicolae Anghel și Gheorghe Alexa vor avea în Consiliul Județean Executiv al PMP funcțiile de vicepreședinți.În plus, tot în cadrul ședinței Colegiului Director Județean al Partidului Mișcarea Populară Constanța, a fost desemnat președinte interimar al Organizației Municipale PMP Constanța, consilierul județean Florin Goidea.Chiar și așa, liderii PMP nu se pot culca liniștiți deoarece președintele PMP, Traian Băsescu, i-a atenționat deja că toate conducerile interimare ale organizațiilor din teritoriu, desemnate în funcție de scorul electoral obținut la alegerile locale, vor fi evaluate peste două luni.„Principalul criteriu pentru numirea președinților interimari a fost scorul electoral de la locale. Acolo unde PMP a avut rezultat mai bun, președinte interimar este de la PMP, iar unde a avut UNPR un scor mai bun este președinte de la această formațiune politică. Multora nu le-a plăcut. Dar știți cum e: politica este la fel de precisă ca matematica. Se numără. Este în voturi. Până la urmă, în politică valorezi câte voturi ai. Sigur că nu sunt toți bucuroși. Dar unul a rămas președinte, iar celălalt prim-vicepreședinte la organizațiile județene”, a explicat Traian Băsescu.El a menționat că toți președinții de organizații, după fuziune, sunt interimari și au fost deja anunțați că, după două luni, se va face o evaluare a funcționării filialelor reunite.„Acolo unde se va considera că domnii președinți, după ce s-au văzut președinți, s-au culcat, îi schimbăm, pentru că sunt interimari numiți de Consiliul Executiv Național”, a precizat Băsescu.Potrivit acestuia, alegerile în organizațiile județene PMP se vor face după parlamentare, anul viitor, pentru că în 2016 nu mai este timp.