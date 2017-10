Cum s-a rezolvat problema ambuteiajelor la intrarea pe Autostrada Soarelui

Prefectul Claudiu Iorga Palaz a prezentat, ieri, în cadrul unui briefing de presă, măsurile propuse de către instituția sa pentru fluidizarea traficului la Cernavodă, în zona Autostrăzii Soarelui. Potrivit declarațiilor sale, din acest week-end, traficul rutier va fi oprit din 15 în 15 minute pentru fiecare sens de mers, pentru a permite o circulație mai bună pe două benzi. Această măsură va fi aplicată prin transformarea în bandă reversibilă a porțiunii cuprinse între sensul giratoriu din apropierea Centralei din Cernavodă și până la intrarea pe autostradă. De asemenea, la coborârea de pe pod se va folosi o bandă în plus, care nu a fost dată în folosință până acum, dar care este practicabilă. Prefectul a propus această soluție în urma problemelor pe care le crea faptul că mașinile care veneau din Constanța pe două benzi, intrau pe pod, după sensul giratoriu, pe o singura bandă, creându-se astfel „efectul de pâlnie”. „Propunerea mea a fost următoarea, să se blocheze sensul de intrare în județul Constanța, deci sub melcul acesta de la autostradă și din sfert în sfert de oră să se dea drumul pe contrasens, cu bandă reversibilă. În momentul acesta, la sensul giratoriu din Cernavodă, unde se crea efect de pâlnie, se dă drumul la ambele sensuri și poți circula și pe contrasens. Și la coborârea de pe pod, unde iarăși se crea efect de pâlnie, pentru că după cum știți se urcă pe o singură bandă pe autostradă, s-a deviat traficul pe o bandă care nu era încă dată în folosință, dar care este practicabilă și intră exact din capătul autostrăzii”, a explicat prefectul. Prefectul a mai precizat că, în aceste zile, la stația de taxare de la Cernavodă, se vor împărți flyere șoferilor, prin care vor fi aduse la cunoștință noile modificări. „Aceste flyere vor avea semn de circulație aglomerată și vor avea scris timpul de așteptare în jur de10 minute, informații referitoare la această modificare și la situația de ieșire din Cernavodă. În paralel cu acest lucru, am dat drumul la trafic și pe Hârșova”, a specificat Palaz. Această decizie a fost luată în urma unei experiment realizat week-endul trecut. Prefectul, împreună cu șefii IPJ Constanța, inspectorul-șef Valentin Burlacu și adjunctul Adrian Rapotan, șeful Serviciului Rutier, Constantin Dancu s-au deplasat la Cernavodă pentru a testa această metodă și pentru a vedea cât de repede se fluidizează traficul prin intermediul ei. „De săptămâna trecută am colaborat cu cei de la poliție și am venit cu o propunere pentru fluidizarea traficului pe Cernavodă. A fost un experiment pe care îl consider o reușită. (…) În momentul în care se dădea drumul pe două benzi, traficul se fluidiza cam în cinci minute”, a explicat prefectul.