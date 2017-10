Cum promite Primăria Năvodari să rezolve problema câinilor maidanezi

4

Rezolvare

Ii vreti omorati pe toti si la primavara vor fi tot atati.Trebuie sterilizare obligatorie ca toti taranii de la sate si orase arunca fie catelele cu pui fie pui fie cainii cumparati de la petshopuri care ar trebuie desfiintate. fabrica de catei merge si la capatul celalalt crima si barbaria. Solutii ca in Suedia unde nu au caini pe strada: sterilizare si responsabilizare, pedepse pentru cine arunca animalele ca pe gunoaie. primarii si preotii sa educe si populatia de la sate ca de ei mai asculta. Nici eu nu vreau caini pe strazi sa le fie friog, foame, sete sa fie batuti, prigoniti, sa fie speriati, omorati chinuiti. Asta e meotda, de 20 ani omaoara in ccontinuu si fac afaceri oe spinarea cainilor. LA CONSTANTA Mihai Traistariu a vrut sa infiinteze un adapost, a vrut sa ia toti cainii de pe strazi, toti din biobaza sa aibe unitate mobila sterilizari cabinet. impreuna cu iubitorii animale au adunat bani, au gasit o ferma la Ovidiu, au facut contract cu proprietarul si deodata acesta dupa ce a semnat s a razgandit. A fost razgandit de la primarie- ca le dispare obiectul activitatii, numai la Constanta s a rulat intrun an peste 1 milion euro. VOI sunteti chiar tampiti, nu intelegeti ce se intampla? autoritatiel va starnesc dar NU vor rezolvarea. Noi vrem rezolvarea sa fie bine si pentru caini si pentru oameni dar asta e o afacere. trebuie sa intelegeti prima data. daca fiecare si ar castra cateaua nu am mai avea probleme, aia ai strazii ii sterilizam noi din banii nsotri de ani de zile si avem altii si altii aruncati de tarani. hingehrii ii prind pe aia sterilizati de noi si ciclul reincepe.