Cum poţi primi pensie chiar dacă nu ai vechimea necesară. Ce pregătesc parlamentarii

Cum nu primesti pensie daca ai vechimea ceruta de Legea 19/2000

Am depus pe 25 mai 2010 pe Legea 19/2000 cerere de pensionare anticipata partiala avind 60 ani, peste 32 ani si 8 luni cfm anexei 3 la lege, plus doua adeverinte de grupa II de munca in Santier Naval emise in 2000 ce nu au fost luate in considerare pe motiv ca nu corespund cu Normele interne 508 din 2008 ( 8 ani mai tarziu). Refuzul l-am primit dupa 6 luni (in lege era 45 zile) pe motiv ca nu am 35 ani contributie. Suparat, am fost in audienta la CJP Constanta, cu Legea 19/2000 si anexa 3 unde am aflat cu stupoare ca CJP C-ta aplica Normele Metodologice 340/2001 ( de aplicare a legii) unde din 2010 martie erau necesari 35 ani contributie. La solicitarea mea de a aplica Legea, directoarea mi-a replicat ca pe ei nu-i intereseaza Legea ci numai NM 340/2001 semnate de ministrul Sirrbu Marian actual consilier la ASF (pe salariu cocosat), si mi-a aratat "terfelogul" cartea lor de capatai. Ordin 340 a redus durata de aplicare a legii 19 de la 15 la 10 ani fara acord Parlamentar Am protestat: la CJP C-ta, CNP Bucuresti, Ministerul Muncii, Paralament, Guvern, DNA C-ta, Tribunal Constanta,Avocat Popor,, etc.... Rezultat: Legea este o bariera unde se opresc Boii, cateii trec pe sub, dulaii sar peste. Incredeti-va in Legi ca sa fiti ca mine! Toti care au depus acte de pensionare inainte de 1 iunie 2010 au fost prelucrati conform Ordin 340, respinsi sau amanati. 40.000 roni au fost furati din dreptul meu de pensie.In 2011 la un an de la anularea Legii 19 prin RIL 4/2011, ICCJ a Romaniei a restabilit puterea Legii asupra Ordinului de acum in colo, ca-n filmele cu prosti!