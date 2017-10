Cum pot plăti impozitele locuitorii din comuna Corbu

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor, Primaria Corbu anunta contribuabilii persoane fizice si juridice, ca impozitele si taxele datorate la bugetul local al comunei Corbu se pot plati si online, cu card bancar.Pentru a accesa sistemul, contribuabilul trebuie sa completeze un formular online, pentru solicitarea datelor de acces (Utilizator si Parola).Datele de acces in sistem vor fi inmanate personal, la sediul Primariei Corbu, in baza actului de identitate. Pentru persoanele domiciliate in alte localitati din tara, datele de acces vor fi predate prin curier rapid, numai titularului, in baza actului de identitate. Costurile de curierat vor fi suportate de contribuabil.Modulul de plati este functional din data de 3.03.2014 si poate fi accesat la adresa : http//plati.primariacorbu.ro .