Cum poate fi suspendat preşedintele Traian Băsescu

Cum poate fi suspendat președintele Traian Băsescu

USL mai are nevoie în prezent doar de trei voturi în Parlament pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, însă dacă procedura se prelungește după finalul sesiunii parlamentare, majoritatea ar avea nevoie de 11 voturi, pentru că mulți dintre parlamentari vor pleca să își preia funcțiile câștigate pe 10 iunie. Opoziția trebuie să strângă, la momentul actual, cel puțin 229 de voturi ale parlamentarilor în favoarea suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu pentru ca demersul să fie aprobat, în timp ce rezultatul referendumului de demitere este dat de opțiunile exprimate de majoritatea celor care se prezintă la urne. Numărul total de parlamentari este, în prezent, de 457, ceea ce înseamnă că majoritatea este de 229 de voturi. PSD are la Cameră 96 de parlamentari, iar la Senat are 43, în timp ce PNL are la Cameră 57 de parlamentari, iar la Senat are 30. În total, USL are 226 de parlamentari și mai are nevoie doar de trei voturi pentru suspendarea președintelui.Pe de altă parte, mai mulți senatori și deputați au fost aleși, la scrutinul local din 10 iunie, președinți de Consilii Județene sau primari de municipii reședință de județ, ei urmând să renunțe la mandatul de parlamentar, pe care unii l-au deținut chiar în mai multe legislaturi. Acest lucru va schimba atât majoritatea, cât și raportul de forțe din Parlament. Potrivit Mediafax, parlamentarii aleși pe 10 iunie în funcții de primari sau de președinți de CJ își vor exercita mandatele în actuala sesiune legislativă, care se încheie la sfârșitul lunii iunie, dar nu și în sesiunea legislativă care debutează în septembrie. Acest lucru înseamnă că 17 parlamentari vor pierde mandatul, adică numărul total de parlamentari devine 440, iar majoritatea devine 221. În noile condiții, USL are 210 parlamentari, deci are nevoie de încă 11 voturi pentru suspendarea lui Traian Băsescu. Aceștia pot proveni de la UDMR, de la minorități și de la neafiliați.