Cum poate adopta un străin un copil din România

Plenul Senatului a adoptat cu 94 de voturi pentru, cinci împo-trivă și patru abțineri proiectul de lege privind regimul juridic al adopției și a adus completări inclusiv prevederilor legate de adopțiile internaționale.Astfel, adopția internațională a copilului cu reședința obișnuită în România de către o persoană/ familie cu reședința obișnuită în străinătate poate fi încuviințată numai pentru copiii care se află în evidența oficiului în urmă-toarele situații: adoptatorul sau unul dintre soții familiei adopta-toare este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul; adoptatorul sau unul dintre soții familiei adoptatoare este și cetățean român (numai după o perioadă de doi ani); adoptatorul este soț al părintelui firesc al copilului a cărui adopție se solicită.Selecția și potrivirea copilului cu adoptatorul sau familia adop-tatoare cu reședința obișnuită în străinătate se realizează de către oficiu, iar persoana sau familia selectată are obligația să se deplaseze în România și să locuiască efectiv pe teritoriul țării pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile consecutive.În plus, proiectul reglemen-tează și alte situații. Două per-soane nu pot adopta împreună, nici simultan, nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată, a adăugat Senatul, atunci când copilul adoptat are un singur părinte care declară, prin act notarial, că noul adoptator a partici-pat direct la creșterea și îngrijirea copilului pentru o perioadă neîn-treruptă de cel puțin cinci ani.Textul menționează că două persoane de același sex nu pot adopta împreună. Instanța jude-cătorească poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adopta-tori este mai mică de 18 ani, dar în nicio situație mai puțin de 16 ani.Instanța judecătorească poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopția copilului dacă se dovedește că aceștia refuză în mod abuziv, inclusiv dacă, legal citați fiind, nu se prezintă în mod repetat la terme-nele fixate pentru exprimarea consimțământului.