Cum justifică Constantin Chirilă votul pentru suspendarea preşedintelui

Cum justifică Constantin Chirilă votul pentru suspendarea președintelui

Deputatul PDL Constantin Chirilă a declarat că nu susține modificarea legii referendumului și va semna pentru contestația pe care partidul o va face la Curtea Constituțională Română împotriva acestui proiect de lege.„Votul meu a fost o eroare tehnică. Am avut o problemă cu cartela. Se poate verifica, am făcut șapte teste cu acea cartelă. Votul meu nu a fost Da. A fost NU. Îmi asum această eroare, la fel cum mi-aș fi asumat și dacă votam intenționat această lege, pentru că așa este bărbătește. Nu este nevoie ca după 20 de ani în partid să fac astfel de gesturi. Și chiar dacă aș fi votat pentru, votul meu nu avea importanță, proiectul tot ar fi trecut. Au fost 187 de voturi pentru, iar cei de la USL aveau nevoie doar de 163”, a declarat Constantin Chirilă, pentru „Cuget Liber”. Reamintim că opt deputați PDL au votat, astăzi, în favoarea proiectului de lege privind modificarea Legii referendumului, prin care șeful statului poate fi demis cu jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. Potrivit votului electronic de pe site-ul Camerei Deputaților, printre aceștia se află și deputatul constănțean Constantin Chirilă.