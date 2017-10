Cum îşi neglijează Guvernul proprii primari. Gheorghe Frigioi: „Ne-a întors în timp cu o sută de ani“

Cum își neglijează Guvernul proprii primari. Gheorghe Frigioi: „Ne-a întors în timp cu o sută de ani“

Vicepremierul Liviu Dragnea anunța în urmă cu două săptămâni că România are la dispoziție să cheltuiască peste 4 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură, arătându-se, totodată, îngrijorat că nu există suficiente proiecte pentru absorbția tuturor banilor. Rea-litatea, însă, bate propaganda ieftină de la televizor. De la un capăt la altul, România este bântuită de fantomele a mii de proiecte de infrastructură care au fost demarate și abandonate sau, și mai rău, care nu au văzut niciodată lumina dinafara sertarelor guvernamentale. O țară, un județ, în care investițiile s-au făcut și se fac doar pe „dedicații” venite de la centru, iar cei fără mare trecere la dregători precum Dragnea sau alți ministrei de la București sunt puși pe liste de așteptare sau „în conservare. Indiferent de culoarea politică.Comuna Crucea din județul Constanța are o asemenea problemă. De mai bine de 4 ani, o investiție de amploare începută de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) și abandonată la scurt timp face viața un chin pentru mii de oameni din comuna Crucea și a localităților aferente, Stupina și Gălbiori. Fără trotuare, cu șanțuri și gropi pe marginea drumului, copiii sunt nevoiți să-și croiască drum spre școli și grădinițe printre mașinile care tranzitează în viteză Drumul European 60. De multe ori, mai ales toamna și iarna, cei mici ajung la școală plini de noroi și uzi la picioare. Însă, cel mai grav lucru este pericolul pe care îi pândește pe pietoni circulând pe carosabil.Problema a început în 2010, când CNADNR a demarat un amplu proces de reabilitare a Drumului European 60, de la Constanța la Hârșova, constând în refacerea carosabilului, a rigolelor de scurgere și a podețelor de acces în curțile oamenilor. S-au apucat de treabă pe raza comunei Crucea, au decopertat asfaltul, au spart trotuarele pentru a face rigole și podețe, însă, deo-dată, lucrările s-au oprit. Și de atunci, mai exact februarie 2011, oprite au rămas. Iar în urma lor, „comuna arată ca după bombardament”. Tro-tuare distruse, cu gropi și pământ, șanțuri pe marginea drumului, diferențe mari de nivel pe asfalt la intrarea pe Drumul European din străduțele lăturalnice. Primarul Gheorghe Frigioi recu-noaște că este exasperat de această problemă care trenează de ani de zile.„În urmă cu patru ani, CNADNR a demarat reabili-tarea drumului european în localitatea Crucea. S-au apucat atunci de treabă, trebuia să refacă trama stradală, rigolele de scurgere, podețele de acces în curțile oamenilor, precum și legătura cu dru-murile interioare. Noi, Primăria, trebuia să venim în urma lor și să refacem trotuarele. Însă ei au stricat totul și au plecat. Au construit inițial podețele, dar au greșit întreaga lucrarea deoarece nu au ținut cont de distanța de la axul drumului în realizarea lor, astfel încât au ieșit în zigzag. Din câte am înțeles atunci, trebuie să le refacă. Însă, de atunci au retras toate utilajele, toți muncitorii și au lăsat în urmă dezastru. Am trimis notificări peste notificări și degeaba. Cea mai mare problemă este că trotuarele au fost distruse de ei, iar Primăria nu le poate reface până ce CNADNR nu termină lucrarea. Altfel, riscăm să băgăm o grămadă de bani în reabilitarea tro-tuarelor, pentru ca apoi să vină CNADNR să le distrugă din nou când vor face rigolele, podețele. Ne îngrijorează că se creează o situație periculoasă, copiii nu au pe unde să circule în siguranță în drum spre școală sau grădiniță. Lăsăm la o parte disconfortul produs de noroaie, de aspectul total inestetic, foarte mult ne îngrijorează siguranța oamenilor”, ne-a declarat primarul Gheorghe Frigioi.Gospodarul șef i-a scris până și minis-trului Ioan Rus, de la care a primit însă, de curând, un răspuns năucitor. „Mi s-a răspuns la adresă că nu sunt resurse financiare pentru finalizarea investiției, dar că se caută fonduri pentru conservarea lucrărilor. E revoltător. Ce să conserve? Comuna arată ca după război și doar din cauza lor. Iar lumea nu știe asta, că din cauza CNADNR trebuie să meargă prin noroaie sau pe șosea pentru a ajunge la școală sau la biserică. În loc să continuăm proiectele de modernizare, de înfrumu-sețare a comunei, ne-a întors cu o sută de ani în timp pentru că o instituție a statului nu își respectă cetățenii și nu își face treaba”, a mai adăugat primarul Gheorghe Frigioi.