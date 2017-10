Cum i-au râs liberalii în nas preşedintelui Muhscină. Urmează "execuţii"?

2

CONTINUA CIRCUL LIBERAL

Constatam ca PNL , atat la nivel national cat si local ramane in continuare o anexa a PSD . In politica romaneasca este posibila orice atitudine avand in vedere lipsa de programe , convingeri si caracter . Ne asteptam ca dupa debarcarea ( formala ) a echipei Hasoti - Dragomir sa se schimbe ceva , dar se pare ca situatia actuala este si mea rea . Noii lideri raman in continuare incapabili sa realizeze un minim de imbunatatire . PNL Constanta a avut imprudenta sa " lanseze " in politica un oportunist notoriu care s-a vazut , fara niciun merit , ditamai presedinte de organizatie si senator . Chitac a jucat perfect rolul gloabei troiene , bagand in cetatea organizatiei elemente suplimentare de descompunere si inactivitate . Cand e vorba de doi consilieri anonimi , au sarit toti sa-i juganeasca , in loc sa se ocupe de factorii care grabesc prabusirea definitiva a ceea ce inca se mai cheama liberalism . Nimeni nu are curajul sa treaca la o rrevizuire a marilor greseli si sa gaseasca solutii cel putin pentru supraviewtuire .Toate fortele , toate energiile sunt puse la bataie pentru alegerea " Marelui Lider " . Regretabil este faptul ca orice sovaiala , orice greseala in ceea ce a mai rams din PNL vine sa sprijine puterea PSD Grav este faptul ca nu mai avem sperante sa vedem ca democratia se dezvolta , se consolideaza si ca din toate nenorocirile , clasa politicianista a invatat ceva . Ba dimpotriva , cu cat apa e mai rulbure , cu atat rapitorii pot inghiti mai multa prada .